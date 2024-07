Militão perdeu todos os pênaltis em treino antes de Brasil x Uruguai

Militão lamenta erro após cobrança - Foto: KEVORK DJANSEZIAN /AFP

Zagueiro que cobrou, e errou, o primeiro pênalti contra o Uruguai, Éder Militão errou todas as tentativas nos treinos antes da partida deste sábado, 6, pela Seleção. Segundo o Uol, o atleta bateu na trave as duas tentativas no ensaio. No jogo, o goleiro Rochet defendeu.

Dorival Júnior, treinador da Seleção, disse em entrevista que todos os atletas treinaram pênaltis durante as atividades nos Estados Unidos. O desempenho de Militão nas cobranças anteriores foi melhor do que na véspera.

"Definimos ali na hora mesmo. Eu falei para bater o primeiro, estava confiante. Pênalti é isso. Treinamos para fazer, mas tem goleiro do outro lado e, infelizmente, aconteceu de errar. Rochet foi feliz. Não tenho muito o que dizer, apontar. Ele pegou, mérito dele. Agora é seguir. Vão ser dias difíceis, mas é pensar, descansar. Não era o planejado, queríamos seguir. É fazer uma boa temporada e continuar bem o caminho das Eliminatórias", disse o zagueiro.

Além de Militão, Douglas Luiz acertou a trave e perdeu o pênalti. Alisson defendeu a cobrança de Gimenez, mas não foi suficiente.