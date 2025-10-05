DESFALQUES
Mingo e Juba evoluem bem e podem voltar em breve; entenda situação
Exames descartam lesão em Mingo e confirmam contusão leve em Juba
Por Marina Branco
Não faltam desfalques ao Bahia para enfrentar o Flamengo na Fonte Nova. Com Arias, Sanabria, Nestor, Gabriel Xavier, João Paulo, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga e Ruan Pablo certamente de fora e Kanu e David Duarte de volta ao time, as maiores dúvidas recaem sobre o zagueiro Ramos Mingo e o lateral-esquerdo Luciano Juba.
Segundo apuração do Portal A Tarde, o exame realizado no zagueiro Ramos Mingo não apontou lesão. O defensor segue em tratamento, mas deve ser liberado nos próximos dias para retornar aos trabalhos com o grupo.
Já o lateral-esquerdo Juba teve confirmada uma lesão leve, mas o departamento médico do clube não considera o caso grave. A expectativa é de que ele também esteja à disposição do técnico Rogério Ceni já na próxima rodada, quando o Bahia enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão.
Fora da lista de relacionados contra o Flamengo neste domingo, 5, os dois vivem um cenário de esperança. Caso a recuperação siga como planejado, Mingo e Juba podem reforçar o Esquadrão no jogo seguinte, reforçando o time recheado de desfalques.
Veja lista de desfalques do Bahia:
- Luciano Juba: lesão e terceiro cartão amarelo;
- Santiago Arias: terceiro cartão amarelo;
- Ramos Mingo: lesão;
- Mateo Sanabria: expulsão;
- Rodrigo Nestor: terceiro cartão amarelo;
- Gabriel Xavier: terceiro cartão amarelo;
- João Paulo (fora desde setembro): lesão;
- Erick (fora desde maio): lesão;
- Caio Alexandre (fora desde agosto): lesão;
- Erick Pulga (fora desde agosto): lesão;
- Ruan Pablo (fora desde julho): lesão.
