DESFALQUES

Mingo e Juba evoluem bem e podem voltar em breve; entenda situação

Exames descartam lesão em Mingo e confirmam contusão leve em Juba

Marina Branco

Por Marina Branco

05/10/2025 - 17:08 h
Luciano Juba e Ramos Mingo pelo Bahia
Luciano Juba e Ramos Mingo pelo Bahia

Não faltam desfalques ao Bahia para enfrentar o Flamengo na Fonte Nova. Com Arias, Sanabria, Nestor, Gabriel Xavier, João Paulo, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga e Ruan Pablo certamente de fora e Kanu e David Duarte de volta ao time, as maiores dúvidas recaem sobre o zagueiro Ramos Mingo e o lateral-esquerdo Luciano Juba.

Segundo apuração do Portal A Tarde, o exame realizado no zagueiro Ramos Mingo não apontou lesão. O defensor segue em tratamento, mas deve ser liberado nos próximos dias para retornar aos trabalhos com o grupo.

Já o lateral-esquerdo Juba teve confirmada uma lesão leve, mas o departamento médico do clube não considera o caso grave. A expectativa é de que ele também esteja à disposição do técnico Rogério Ceni já na próxima rodada, quando o Bahia enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão.

Fora da lista de relacionados contra o Flamengo neste domingo, 5, os dois vivem um cenário de esperança. Caso a recuperação siga como planejado, Mingo e Juba podem reforçar o Esquadrão no jogo seguinte, reforçando o time recheado de desfalques.

Veja lista de desfalques do Bahia:

  • Luciano Juba: lesão e terceiro cartão amarelo;
  • Santiago Arias: terceiro cartão amarelo;
  • Ramos Mingo: lesão;
  • Mateo Sanabria: expulsão;
  • Rodrigo Nestor: terceiro cartão amarelo;
  • Gabriel Xavier: terceiro cartão amarelo;
  • João Paulo (fora desde setembro): lesão;
  • Erick (fora desde maio): lesão;
  • Caio Alexandre (fora desde agosto): lesão;
  • Erick Pulga (fora desde agosto): lesão;
  • Ruan Pablo (fora desde julho): lesão.

