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Altamirando Alves Rodrigues faleceu aos 80 anos de idade, conselheiro ativo do Esporte Clube Vitória, ele também atuou como Delegado Geral da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), colecionando um legado de prestígio e respeito.

A informação do falecimento foi confirmada pelo Vitória, através de uma nota publicada nas redes sociais. No texto, o clube lamentou o ocorrido e prestou apoio aos familiares e amigos do conselheiro.

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“O Esporte Clube Vitória comunica o falecimento de Altamirando Alves Rodrigues, ocorrido nesta sexta-feira (27). Nascido em 26 de janeiro de 1946 e Conselheiro atuante do Vitória, Altamirando foi Delegado Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia. Aos familiares e amigos, os pêsames do EC Vitória nesse momento de tristeza profunda”, escreveram.

A PC-BA também publicou uma nota de pesar e destacou todos os feitos realizados por Altamirando durante sua passagem pelos batalhões ao longo dos anos.

Trajetória e carreira

Nascido em Catolés, em Abaíra, na Chapada Diamantina, Altamirando atuou na Polícia Civil entre 1992 e 2003. Ele também passou pelo Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) e delegacias regionais de Brumado, Euclides da Cunha, Irecê, Jacobina e Ilhéus.

Em Salvador, ele foi homenageado com o Complexo Policial Dr. Altamirando Alves Rodrigues, localizado no bairro Baixa do Fiscal, onde funcionou o antigo Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (GERRC).

Além da carreira policial, exerceu a advocacia e atuou como assistente jurídico do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). Também se dedicou à literatura e escreveu livros e crônicas, entre eles Mandacaru da Serra – Memórias de minha trajetória educacional.