LUTO
Morre Altamirando Alves, conselheiro do Vitória e ex-chefe da PC-BA
Falecimento foi confirmado pelo Esporte Clube Vitória
Altamirando Alves Rodrigues faleceu aos 80 anos de idade, conselheiro ativo do Esporte Clube Vitória, ele também atuou como Delegado Geral da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), colecionando um legado de prestígio e respeito.
A informação do falecimento foi confirmada pelo Vitória, através de uma nota publicada nas redes sociais. No texto, o clube lamentou o ocorrido e prestou apoio aos familiares e amigos do conselheiro.
“O Esporte Clube Vitória comunica o falecimento de Altamirando Alves Rodrigues, ocorrido nesta sexta-feira (27). Nascido em 26 de janeiro de 1946 e Conselheiro atuante do Vitória, Altamirando foi Delegado Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia. Aos familiares e amigos, os pêsames do EC Vitória nesse momento de tristeza profunda”, escreveram.
A PC-BA também publicou uma nota de pesar e destacou todos os feitos realizados por Altamirando durante sua passagem pelos batalhões ao longo dos anos.
Trajetória e carreira
Nascido em Catolés, em Abaíra, na Chapada Diamantina, Altamirando atuou na Polícia Civil entre 1992 e 2003. Ele também passou pelo Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) e delegacias regionais de Brumado, Euclides da Cunha, Irecê, Jacobina e Ilhéus.
Em Salvador, ele foi homenageado com o Complexo Policial Dr. Altamirando Alves Rodrigues, localizado no bairro Baixa do Fiscal, onde funcionou o antigo Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (GERRC).
Além da carreira policial, exerceu a advocacia e atuou como assistente jurídico do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). Também se dedicou à literatura e escreveu livros e crônicas, entre eles Mandacaru da Serra – Memórias de minha trajetória educacional.