Morre aos 29 anos a corredora brasileira Luisa Giampaoli

Luisa Giampaoli - Foto: Reprodução

A corredora Luisa Giampaoli morreu nesta sexta-feira, 26, aos 29 anos. A atleta sofria com um edema cerebral e estava internada em estado grave. A informação foi confirmada pelo marido da atleta, Eduardo Schmit, nas redes sociais.

"[Ela] acabou de falecer. Quero Justiça, que o Brasil todo saiba que negligenciaram com ela. Não fizeram o que tinha de ser feito", disse, enquanto aparecia chorando nas imagens. "Eu quero justiça. por favor me ajudem a ter justiça. isso não pode ficar impune. Isso é uma vergonha… A saúde de Pelotas. Desculpa o desabafo, mas dói demais. Muito", afirmou Eduardo.

O estado de saúde da competidora gerou desencontros recentemente. A Confederação Brasileira de Atletismo chegou a publicar uma nota de pesar na terça-feira, 23, lamentando a morte da atleta. Contudo, Schmit afirmou que estava viva, apesar da gravidade da doença.

Schimt demonstrou indignação com o tratamento dado pelos médicos à esposa. Segundo ele, os médicos não fizeram uma ressonância para saber o diagnóstico de Luisa antes que se agravasse. Entre os sintomas, a atleta apresentava dores de cabeça e perda de memória.

Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Giampaoli representou a seleção brasileira no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo em maio.