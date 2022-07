Mugni promete entrega "até a última bola" para vencer fora de casa

Deixando a desejar na Arena Fonte Nova, o Bahia busca se estabelecer como um visitante incômodo na Série B. Diante do Vila Nova, nesta sexta-feira, 8, às 19h, o Tricolor de Aço tem a chance de vencer pela terceira vez consecutiva fora de casa. Para alcançar o objetivo, o meia Lucas Mugni garante uma entrega da equipe "até a ultima bola".

"Vamos em busca desse resultado, de ganhar. Eu não posso falar que pode ter certeza; pode ter certeza de que a gente vai ser competitivo, vai lutar, vai brigar. Para nós, isso é um prato de comida. Vamos disputar até a última bola. Posso me comprometer com isso", disse Mugni.

O argentino destacou uma atenção redobrada na partida, reconhecendo o Vila Nova como "um bom time" e que o momento do Tigre, último colocado na Série B, não reflete a qualidade da equipe.

"Tem pontos importantes. Eles têm bons jogadores, um bom time. Não era para estar onde estão. Futebol é resultado, então eles se encontram nessa posição. Pensando como eles pensam, eles vão em busca de tudo. Acham que não têm mais tempo para perder ponto, ainda mais dentro de casa. Então é um ponto importante. Eles estão jogando a vida; é um prato de comida para eles também. A gente não pode ser menos que isso. A gente tem que ser igual em competitividade ou mais para ser vencedor", pontuou.

Vila Nova x Bahia acontece nesta sexta-feira, 8, às 19h, no Estádio Onésio Alvarenga Brasileiro, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Tricolor é o terceiro colocado da Série B, com 29 pontos conquistados, seis a mais que Criciúma, Novorizontino e CRB, que rondam o G4.