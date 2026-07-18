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Mulher com Youtube de futebol supera CazéTV em 25 milhões de inscritos

Canal soma 64,9 milhões de seguidores, enquanto brasileiro possui 40,5 milhões

Luiza Nascimento
Por
Casemiro Miguel, dono da CazéTV
Casemiro Miguel, dono da CazéTV - Foto: Twitch | Divulgação

Único veículo brasileiro com direito de transmissão integral dos jogos da Copa do Mundo, CazéTV tem feito sucesso no Youtube, onde vem quebrando recordes desde que a competição começou. No entanto, apesar de ser líder absoluto no Brasil, Casemiro Miguel está longe de alcançar o topo mundial.

Nesse cenário, quem lidera é uma mulher belga, a Céline Dept, que soma em 64,9 milhões de inscritos. O brasileiro aparece em segundo lugar com 40,5 milhões, cerca de 25 milhões a menos do que a concorrente.

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Segundo levantamento realizado pelo portal A TARDE, considerando criadores de conteúdo e canais dedicados ao futebol, sem contar os oficiais, o ranking é o seguinte:

  • Celine Dept (Bélgica) - 65 milhões
  • CazéTV (Brasil) - 39 a 40 milhões
  • F2Freestylers (Reino Unido) - 15 milhões
  • 7MLC (Estados Unidos) - 12 milhões
  • SV2 (Reino Unido) - 10 milhões

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Quem é Céline Dept?

Céline Dept tem 26 anos e, nos últimos três, se tornou um fenômeno na plataforma, se tornando a mulher com mais visualizações no mundo.

Ela é dona de um canal no YouTube focado exclusivamente em futebol, onde grava vídeos divertidos em inglês, mostrando encontros com craques, recriando gols e passes e encarando desafios com outros youtubers e jogadores profissionais.

Antes de entrar no mundo do futebol, Céline tinha um canal com o ex-namorado Michiel Callebaut, onde gravava vídeos de desafios voltados ao público infantojuvenil.

No nicho futebolístico, ela começou em maio 2023, e em apenas quatro meses depois, se tornou a primeira youtuber belga a alcançar a marca de 10 milhões de inscritos.

Atualmente, ela ocupa o posto de youtuber mulher mais assistida de todo o mundo, com mais de 1,1 bilhão de visualizações.

Céline Dept
Céline Dept - Foto: Reprodução/Instagram
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Tags

Casimiro Miguel Céline Dept copa do mundo

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