Mulher com Youtube de futebol supera CazéTV em 25 milhões de inscritos

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Único veículo brasileiro com direito de transmissão integral dos jogos da Copa do Mundo, CazéTV tem feito sucesso no Youtube, onde vem quebrando recordes desde que a competição começou. No entanto, apesar de ser líder absoluto no Brasil, Casemiro Miguel está longe de alcançar o topo mundial.

Nesse cenário, quem lidera é uma mulher belga, a Céline Dept, que soma em 64,9 milhões de inscritos. O brasileiro aparece em segundo lugar com 40,5 milhões, cerca de 25 milhões a menos do que a concorrente.

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Segundo levantamento realizado pelo portal A TARDE, considerando criadores de conteúdo e canais dedicados ao futebol, sem contar os oficiais, o ranking é o seguinte:

Celine Dept (Bélgica) - 65 milhões

CazéTV (Brasil) - 39 a 40 milhões

F2Freestylers (Reino Unido) - 15 milhões

7MLC (Estados Unidos) - 12 milhões

SV2 (Reino Unido) - 10 milhões

Quem é Céline Dept?

Céline Dept tem 26 anos e, nos últimos três, se tornou um fenômeno na plataforma, se tornando a mulher com mais visualizações no mundo.

Ela é dona de um canal no YouTube focado exclusivamente em futebol, onde grava vídeos divertidos em inglês, mostrando encontros com craques, recriando gols e passes e encarando desafios com outros youtubers e jogadores profissionais.

Antes de entrar no mundo do futebol, Céline tinha um canal com o ex-namorado Michiel Callebaut, onde gravava vídeos de desafios voltados ao público infantojuvenil.

No nicho futebolístico, ela começou em maio 2023, e em apenas quatro meses depois, se tornou a primeira youtuber belga a alcançar a marca de 10 milhões de inscritos.

Atualmente, ela ocupa o posto de youtuber mulher mais assistida de todo o mundo, com mais de 1,1 bilhão de visualizações.