Mulheres de Aço decidem vaga na decisão da Série A2

Elenco feminino no último treino antes da decisão - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Visando uma vaga na decisão da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, Bahia e Sport se enfrentam novamente nesta sexta-feira, 19, às 21h, no estádio Pituaçu, na capital baian. A partida vale vaga na final da competição e é válida pelo jogo de volta das semifinais do nacional.

No confronto de ida, realizado na Arena de Pernambuco, as Mulheres de Aço venceram por 2 a 1, com um gol de pênalti marcado nos acréscimos.

Na última quinta-feira, 18, Vilma, que possui sete assistências na temporada, falou sobre servir as companheiras para o gol:

Leia mais:

Com retorno de Arias, Rogério Ceni promove treino técnico e tático

"Feliz e motivado", Santiago Arias volta a treinar com o Bahia



“Eu fico feliz em ajudar a equipe com assistências. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Desde o futsal, quando eu jogava futsal, era uma coisa que eu sempre levei comigo, procurar parceira também melhor pra finalizar. E isso, graças a Deus, a gente treina também bastante, e graças a Deus está dando certo”, declarou a jogadora.



| Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Além disso, a camisa 18 aproveitou o momento para falar sobre a ansiedade diante de uma partida importante. Com 35 anos, Vilma é a atleta mais experiente do grupo e tenta passar calma às companheiras.



“Com certeza a gente procura conversar bastante, conversar entre a gente pra procurar a melhor forma pra a gente chegar amanhã focada. Não só amanhã, mas em todos os jogos a gente ter procurado isso. E também a gente tem procurado conversar com a nossa treinadora, que ela pede pra gente ficar focada. E ansiedade sempre vai ter. Sempre vai ter ansiedade por ser um jogo muito importante, mas a gente tenta deixar pra lá e não levar pra gente no campo”, afirmou.