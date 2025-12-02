TÉCNICO DO ACESSO
Após acesso histórico, Guto Ferreira pode ficar fora do Remo na Série A
Impasse financeiro deixa futuro do treinador indefinido
Por Marina Branco
O Remo está vivendo o sonho dos últimos 32 anos - voltar à Série A. No entanto, o comando de Guto Ferreira, técnico que foi com o time pelo caminho de volta à primeira divisão, não é certeza para o início na elite do Brasileirão, devido a uma multa exigida para renovação.
Embora a diretoria não descarte sua permanência, as conversas estão paralisadas, e o principal ponto de discórdia envolve as condições apresentadas pelo estafe do treinador.
Segundo com o repórter Paulo Caxiado, da Rádio Clube do Pará, o empresário de Guto, Adriano Spadoto, teria solicitado uma multa rescisória de 900 mil reais, valor que a direção azulina rejeitou de imediato.
Proposta salarial
Durante a última edição da Série B, Guto recebia 240 mil reais mensais. Para 2026, o Remo chegou a propor um salário de 550 mil, mais que o dobro do anterior. No entanto, a divergência sobre a multa contratual impede qualquer avanço.
Até então, o clube avalia alternativas - dentre elas, o nome de Mozart, ex-Mirassol e Coritiba, atualmente sem clube, apareceria como o mais comentado internamente como possível substituto.
Enquanto aguarda uma definição, o Remo mantém o planejamento da temporada, que inclui Campeonato Paraense, Copa Norte, Copa do Brasil e o retorno à elite do Campeonato Brasileiro.
