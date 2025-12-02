Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÉCNICO DO ACESSO

Após acesso histórico, Guto Ferreira pode ficar fora do Remo na Série A

Impasse financeiro deixa futuro do treinador indefinido

Marina Branco

Por Marina Branco

02/12/2025 - 13:51 h
Guto Ferreira no comando do Remo
Guto Ferreira no comando do Remo -

O Remo está vivendo o sonho dos últimos 32 anos - voltar à Série A. No entanto, o comando de Guto Ferreira, técnico que foi com o time pelo caminho de volta à primeira divisão, não é certeza para o início na elite do Brasileirão, devido a uma multa exigida para renovação.

Embora a diretoria não descarte sua permanência, as conversas estão paralisadas, e o principal ponto de discórdia envolve as condições apresentadas pelo estafe do treinador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo com o repórter Paulo Caxiado, da Rádio Clube do Pará, o empresário de Guto, Adriano Spadoto, teria solicitado uma multa rescisória de 900 mil reais, valor que a direção azulina rejeitou de imediato.

Leia Também:

O que aconteceu com o Remo nos 32 anos longe da Série A do Brasileirão
Athletico-PR, Chapecoense e Remo sobem e Coritiba é campeão

Proposta salarial

Durante a última edição da Série B, Guto recebia 240 mil reais mensais. Para 2026, o Remo chegou a propor um salário de 550 mil, mais que o dobro do anterior. No entanto, a divergência sobre a multa contratual impede qualquer avanço.

Até então, o clube avalia alternativas - dentre elas, o nome de Mozart, ex-Mirassol e Coritiba, atualmente sem clube, apareceria como o mais comentado internamente como possível substituto.

Mozart no comando do Coritiba
Mozart no comando do Coritiba | Foto: JP Pacheco I Coritiba

Enquanto aguarda uma definição, o Remo mantém o planejamento da temporada, que inclui Campeonato Paraense, Copa Norte, Copa do Brasil e o retorno à elite do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Remo série b técnico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guto Ferreira no comando do Remo
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Guto Ferreira no comando do Remo
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Guto Ferreira no comando do Remo
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Guto Ferreira no comando do Remo
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x