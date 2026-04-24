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MERCADO DA BOLA

Multicampeão deixa o Real Madrid após nove temporadas

Jogador deve ser negociado ao fim da temporada de 2026

Valdomiro Neto
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Dani Ceballos pelo Real Madrid
Dani Ceballos pelo Real Madrid -

O multicampeão pelo Real Madrid, Dani Ceballos, está de saída do clube merengue. Após nove temporadas, o atleta não renovará o seu contrato e irá deixar a equipe no final da temporada europeia.

O jogador chegou ao Real Madrid no meio do ano de 2017, depois de jogar pelo Real Betis, passando por períodos de empréstimo, chegando a ter passagem pelo Arsenal, entre os anos de 2019 e 2021.

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Na temporada de 2026, Dani Ceballos encontrou dificuldades para se firmar dentro do elenco merengue, atuando por 810 minutos distrubuídos em 22 partidas.

Passagem de Ceballos no Real Madrid

Com a camisa do Real Madrid, o lateral-direito Dani Ceballos disputou 214 partidas ao todo, conquistando 15 títulos.

Com a camisa da Espanha, Ceballos já defendeu a seleção 14 vezes.

Futuro incerto

Segundo Fabrizio Romano, especialista em transferências, o futuro de Dani Ceballos já começa a ser tratado. O Ajax demonstrou interesse e é um dos principais candidatos a ter o atleta em seu plantel na próxima temporada.

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Mais gente deve sair do Real Madrid

Segundo o jornal The Athletic, nomes que compõem o time merengue na temporada de 2026 devem deixar o clube ao encerrar a temporada.

Gonzalo García

Formado nas divisões de base do clube merengue, Gonzalo García, de 22 anos, teve destaque na Copa do Mundo de Clubes, mas foi pouco utilizado ao decorrer da temporada.

O Real Madrid pretende vender o jogador para abrir espaço para Endrick voltar do Lyon, onde está emprestado desde o início da temporada de 2026.

Gonzalo García pelo Real Madrid
Gonzalo García pelo Real Madrid | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Alaba

O austríaco David Alaba não deve continuar no Real Madrid. Seu contrato se encerra no meio do ano e o defensor não foi procurado para renovação. O jogador chegou ao Real Madrid em 2021, e ja atuou por três diferentes funções: zagueiro, lateral e meio de campo.

David Alaba pelo Real Madrid
David Alaba pelo Real Madrid | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Asencio

O jovem zagueiro espanhol Raul Asencio, de 23 anos, é cria da base do Real Madrid e emplacou uma sequência maior no ano de 2024. O jogador tem contrato até o ano de 2031, e deve ser negociado pelo Real Madrid.

Raúl Asencio pelo Real Madrid
Raúl Asencio pelo Real Madrid | Foto: Reprodução / Redes Sociais

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Futebol internacional mercado da bola real madrid

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