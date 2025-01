Mundo do esporte celebra Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro

Fernanda Torres vence Globo de Ouro como Melhor Atriz de Drama - Foto: Robyn Beck / AFP

Na madrugada desta segunda-feira, 6, Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro 2025 na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, graças à sua performance no longa “Ainda Estou Aqui”. Contente pelo reconhecimento da brasileira, o mundo do esporte vibrou e parabenizou a atriz.

Através das redes sociais, o Esporte Clube Bahia exaltou Fernanda, também relembrando a participação da mãe, Fernanda Montenegro, na premiação de 1999.

"Pioneiro, o Esquadrão parabeniza a primeira brasileira a conquistar o #GloboDeOuro do cinema mundial na história. Parabéns, Fernanda Torres! Foi também o primeiro prêmio do país desde que 'Central do Brasil', protagonizado pela mãe da atriz, ganhou em 1999", disse o clube.

O Comitê Olímpico do Brasil, por sua vez, comparou a conquista à uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, auge da carreira de qualquer atleta. Através de uma postagem, também exaltou o orgulho e talento do país.

"O ADM vibrou como se fosse medalha olímpica! Fernanda Torres fez história ao conquistar o prêmio de Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro 2025, tornando-se a primeira brasileira a vencer a tão sonhada estatueta! Sua atuação impecável como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui" emocionou o mundo e mostrou a força do talento brasileiro. Que orgulho para o nosso país!", destacou o Time Brasil.

E por falar em medalhistas olímpicos, Rebeca Andrade, campeã no solo em Paris-2024, e Gabriel Medina, bronze no surfe, também parabenizaram a atriz. A ginasta repostou uma publicação exaltando Fernanda Torres, já Medina escreveu: "Muito bom ver o Brasil conquistando o mundo".

O Fluminense, time declarado da atriz, fez o seu papel e celebrou a conquista da torcedora: "Vence Fernanda Torres. Vence o Brasil. Parabéns pelo Globo de Ouro".

O Corinthians, outro time do Campeonato Brasileiro da Série A, foi ainda mais criativo para parabelizar a vencedora.

A homenagem foi feita por meio da camisa do zagueiro equatoriano Félix Torres, que tem o mesmo sobrenome da atriz. O clube publicou uma foto do verso da camisa do jogador em suas redes sociais, acompanhada de uma mensagem de carinho à atriz.

“Acho que nosso zagueiro não vai se importar com o uso da camisa dele para fazermos uma homenagem à vencedora do Globo de Ouro”, publicou o Corinthians.

Raphinha, jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira de futebol, também fez questão de exaltar a conquista da compatriota: "Muito orgulho de você, Fernanda, você merece. Obrigado por representar o Brasil", disse o craque. A mesma publicação foi republicada pelo vencedor do FIFA The Best, Vinicius Jr.