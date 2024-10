Na estreia de Preto, Bahia vence Sport de Diego Souza na Liga Nacional de Futevôlei

Bahia venceu o Sport por 2 a 0 na 5ª rodada da Liga Nacional de Futvôlei - Foto: Divulgação | ECBahia

No clássico nordestino válido pela 5ª rodada da Liga Nacional de Futevôlei, o Bahia venceu, com direito à incríveis 35 a 33 no último set, o Sport por 2 a 0, em confronto realizado nesta sexta-feira, 2, na Arena Eztec, em São Paulo. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 12 pontos e se manteve na vice-liderança na tabela de classificação do torneio, apenas atrás do líder São Paulo.

Leia mais:

>> Alex Sandro sente desconforto e vira desfalque em duelo contra o Bahia

>> De volta ao calor da Bahia: Brasil e Uruguai será na Arena Fonte Nova

>> Santiago Arias é convocado pela Colômbia para jogos das Eliminatórias

Renan Billy e Preto Casagrande formaram a dupla inicial do Bahia, com Bruno Barros entrando no decorrer da partida. Já o Sport também esteve representado. O ex-jogador Diego Souza, atacante que atuou pelo time de futebol, defende o Rubro-Negro na atual edição da Liga Nacional de Futevôlei.

O campeonato é disputado em 11 rodadas. As quatro equipes melhores colocadas avançam para a fase eliminatória, realizada no mês de dezembro. O Bahia volta a disputar no dia 18 de outubro, às 21h, contra o São Paulo.