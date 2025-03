"Não somos Os Galácticos", diz Carpini após empate no Barradão

- Foto: Victor Ferreira/Divulgação/ECVitória

Após o empate contra o Altos-PI, pela Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira (5), o técnico do Vitória, Thiago Carpini, analisou o desempenho de sua equipe, no Barradão, e levantou a bola do time piauiense. O professor ainda evidenciou o fato do Vitória ter jogado com 10 jogadores a maior parte da partida.Após o empate contra o Altos-PI, pela Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira (5), o técnico do Vitória, Thiago Carpini, analisou o desempenho de sua equipe, no Barradão, e levantou a bola do time piauiense. O professor ainda evidenciou o fato do Vitória ter jogado com 10 jogadores a maior parte da partida.

"A gente respeita o desejo do torcedor, porque o desejo e a expectativa dele também é sempre a nossa, de vencer e vencer bem. Só que do outro lado tem um adversário e tem circunstâncias dentro da partida que você não controla. Esse time [o Altos-PI] venceu o Fortaleza. Então, eu tenho muito cuidado para falar da parte técnica e da fragilidade do adversário, porque nós também temos a nossa fragilidade e nós somos uma equipe que temos as nossas limitações, apesar do bom momento, nós não somos Os Galácticos", declarou o comandante, em entrevista coletiva pós-jogo.

"Você jogar mais de 70 minutos com um jogador a menos, no futebol de hoje, é impossível você não baixar linhas. E mesmo assim, nós conseguimos fazer o gol com um jogador a menos", completou o treinador rubro-negro.

Questionado sobre as tentativas da equipe de sair jogando desde a zaga, o técnico afirmou ser uma característica do time e minimizou os erros diante do Altos.

"Muita coisa para evoluir, não só essa questão do passe final, o capricho, como falei, em 15 minutos poderíamos ter definido a partida. Os passes do Neris muitas vezes resultam em gols, hoje como o resultado não aconteceu, a gente fala dos passes dele, então a gente trabalha para essas jogadas. Então o Neris vai continuar fazendo, vai errar, vai acertar, porque só erra quem joga. É nossa característica de circular bem a bola, de tentar quebrar essas linhas com esses passes", pontuou Carpini.