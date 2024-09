Natação: Brasileiro conquista prata e Brasil vai à 60ª medalha

Talisson Glock comemorando medalha - Foto: Alexandre Schneider/CPB @aleschneider

Em mais um dia da natação dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, o Brasil garantiu a sua 60ª medalha, desta vez com Talisson Glock, que fez o 2° melhor tempo na final dos 100m livre, com 1min05s27. Esta foi o 3° pódio do nadador, que já havia conquistado dois bronzes.

Na final da classe S6 (limitação físico-motora), Glock só ficou atrás do italiano Antonio Fantin, com 1min03s12, que bateu o recorde paralímpico. O bronze ficou com Laurent Chardard, da França, que completou o percurso com o tempo de 1min05s28.

Na final, o Brasil também contou com Daniel Xavier, que ficou na 6ª colocação, finalizando a decisçao em 1min07s58.

Sobre o resultado, Glock exaltou o resultado e a evolução, já que havia ficado com o bronze na edição de Tóquio-2021.

"Eu fico muito feliz com o resultado dessa prova. É uma prova que não é minha especialidade. Cada dia que passa eu estou me desenvolvendo melhor nas provas de fundo. Mas a gente sabe que vem pra cima pra entregar mesmo. Eu fico muito feliz com o resultado. Em Tóquio eu tinha pegado bronze, então tá saindo daqui hoje com uma medalha de prata é muito gratificante. Significa também uma evolução", avaliou o brasileiro.