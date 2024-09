Brasileira vence argentina e garante primeira medalha do judô em Paris

- Foto: Wander Roberto/CPB @wander_imagem

No primeiro dia do judô nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, a brasileira Rosicleide Andrade conquistou sua inédita medalha ao vencer a argentina Rocio Ledesma. Na disputa do bronze, a judoca foi melhor na categoria até 48kg da classe J1, aplicando um ippon e garantindo o pódio.

Esta é a primeira edição de Rosicleide, que não demorou para conquistar a sua primeira medalha paralímpica. Ainda hoje, o Brasil também foi representado por Elielton, que disputou o bronze contra o indiano Kapil Parmar, mas acabou sendo derrotado.

"Eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo sem acreditar ainda. Eu fiz um ciclo muito bom, com medalhas e o título de campeã Parapan-americana e agora conquistando o bronze na minha primeira paralimpíada. Eu estou realmente muito feliz, nem consigo explicar ainda", disse a brasileira.