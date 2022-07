Nathasha Rosa sobe ao pódio no Pan-Americano de Levantamento de Peso

O Brasil voltou a brilhar nesta segunda-feira, 25, no Pan-Americano de Levantamento de Peso, em Bogotá, na Colômbia. Um dia após Emily Rosa faturar três ouros na categoria até 45 quilos, hoje foi a vez da irmã Nathasha Rosa assegurar uma prata e dois bronzes, nos 49kg, com direito a quebra de recordes brasileiros.

Na soma dos exercícios (notas obtidas do arranco e arremesso), a brasileira totalizou 190 kg, ficando a apenas um quilo de alcançar a soma da vice-campeã Jourdan Delacruz (Estados Unidos) e dois da também norte-americana Hayley Reichardt, medalha de ouro.

Nathasha começou levantando 80 kg no arranco, e na sequência chegou a erguer 84kg, garantindo a prata. O ouro ficou com a mexicana Andrea Martinez (85 kg) e o bronze com a norte-americana Hayley Reichardt (84 kg).

No arremesso, a brasileira iniciou com 101 kg de peso, depois conseguiu erguer 104 kg e finalizou com êxito o levantamento de 106 kg, o que lhe garantiu não só o bronze como também o novo recorde brasileiro no arremesso. Duas norte-americanas completaram o pódio: Jourdan Delacruz e Hayley Reichardt levantaram os mesmos 108 kg, mas Delacruz ficou com o ouro pelos critérios de desempate.

A outra brasileira que subiu na plataforma hoje também na categoria 49 kg foi Luíza Dias, que terminou em nono lugar com total de 175 kg ( fez 95kg no arremesso e 80 no arranco).

“Foi sensacional, foi uma superação total. Ela bateu os recordes brasileiros no arremesso e no total e ficou até o último movimento na briga pelo título. Com os pesos que ela levantou, Nathasha conseguiria medalha no Campeonato Mundial, ela já chegou a esse nível”, elogiou treinador Dragos Stanica, em depoimento à Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP).

No domingo, 24, Emily Rosa abriu o primeiro dia de disputas do Brasil no Pan, garantindo três ouros, ao levantar 73 kg no arranco, 90 kg no arremesso, totalizando 163 kg.

Além das irmãs Rosa, a delegação feminina brasileira está na Colômbia com as medalhistas mundiais Amanda Schott e Laura Amaro; a medalhista mundial sub-17 Taiane Justino; Amanda Silva, Bruna Piloto, Luiza Dias, Letícia Laurindo e Raquel Santos. No masculino, os representantes nacionais são Josué Lucas, Marco Túlio Gregório e Thiago Félix.