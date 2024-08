Neymar desabafa após lesão: "Tem dias que quero desistir"

Atleta de 32 anos é a personalidade esportiva brasileira mais seguida do mundo - Foto: Reprodução | Instagram

Neymar Jr utilizou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 31, para fazer um desabafo sobre o atual momento da carreira. O jogador teve uma ruptura de ligamento e não atua em uma partida oficial desde outubro de 2023.

"Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir... É difícil passar por tudo isso, mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até conseguir o que quer. Deus é a minha força e minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias", escreveu Neymar.

Atualmente, o atleta de 32 anos é a personalidade esportiva brasileira mais seguida do mundo, com 220 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Neymar em seus stories no Instagram.



"Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos… pic.twitter.com/CKfA9BKvEF — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 31, 2024

O jogador pertence atualmente ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco em partida pela Seleção Brasileira contra o Uruguai, válida pelas Eliminatórias da Copa de 2026.



Depois da lesão, o atacante passou por uma cirurgia no joelho, em novembro de 2023. A expectativa dos médicos, na época, era que Neymar pudesse estar de volta aos gramados justamente em agosto de 2024.