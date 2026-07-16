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FORA DOS GRAMADOS

Neymar é exposto por campeão de pôquer: "Madrugadas em claro"

Victor Garcia, campeão brasileiro de pôquer, afirmou que Neymar joga em "nível profissional"

Redação
Por Redação
Campeão brasileiro de pôquer, Victor Garcia comentou a relação de Neymar com a modalidade e afirmou que o atacante já joga em nível profissional
Campeão brasileiro de pôquer, Victor Garcia comentou a relação de Neymar com a modalidade e afirmou que o atacante já joga em nível profissional - Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Fora dos gramados, Neymar também mantém uma relação próxima com o pôquer. O atacante brasileiro é praticante da modalidade e costuma participar de torneios, inclusive fora do país. No último fim de semana, o jogador esteve em Las Vegas, nos Estados Unidos, para disputar uma competição, mas acabou eliminado sem conseguir avançar ao segundo dia de jogos.

A participação no torneio aconteceu poucos dias após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que encerrou a campanha do Brasil no Mundial.

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A presença de Neymar nas mesas de pôquer chamou a atenção de Victor Garcia, campeão brasileiro da modalidade, que comentou sobre o nível do atacante como jogador. Com experiência no esporte, ele afirmou que o camisa 10 já atua em um patamar profissional.


"Eu, como ex-profissional do pôquer, afirmo: Neymar hoje joga poker em nível profissional, e o pôquer foi um dos responsáveis por ele deixar de ser um jogador de futebol. Motivo? Exigência de horários com o jogo, madrugadas em claro e mente levada ao extremo. É a escolha dele, só deveria ser sincero", escreveu ele em seu perfil no X — o tuíte acabou viralizando nas redes sociais.

Veja:

Neymar segue nos Estados Unidos após eliminação do Brasil


Após a eliminação do Brasil, Neymar permaneceu nos Estados Unidos acompanhado da família. Depois de passar por Las Vegas, o atacante retornou para Orlando, onde publicou um vídeo treinando em uma academia na última quarta-feira.

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