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Neymar Jr. foi recebido por uma aglomeração de fãs em Salvador, na Bahia, na noite deste sábado, 29. Presente na capital baiana para disputar a partida do Santos contra o Vitória no Estádio Manoel Barradas neste domingo, 29, o atleta foi cercado por admiradores.

O registro foi publicado pelo perfil do próprio Santos, exibindo a porta do hotel onde os atletas estão hospedados, tomada de homens, mulheres e crianças. “O carinho pelo Príncipe Neymar Jr em Salvador!”, escreveram na legenda da publicação.

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O carinho pelo Príncipe Neymar Jr em Salvador! 🌟🔟 https://t.co/MKL6SkGggs — Santos FC (@SantosFC) November 28, 2026

Nas imagens, é possível ver algumas pessoas conseguindo furar a barreira de proteção dos seguranças e abraçando o jogador de futebol, enquanto outras são impedidas de se aproximar dele.

Disputa por vagas

O jogo entre Santos e Vitória marca uma disputa pelas vagas para os campeonatos da Copa Sul-Americana e Conmebol Libertadores de 2027. Os dois se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, neste domingo, 29, às 16h.

O time de Neymar está na 9ª colocação e visa conseguir um triunfo no jogo de hoje, para manter vivas as chances de classificação da Conmebol Libertadores, que poderá ter 8 vagas para os times brasileiros em 2027, caso o Grêmio seja rebaixado à Série B.

Já o Vitória busca avançar na tabela do Brasileirão, onde ocupa a 13ª posição após a goleada contra o Internacional, e garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2027.