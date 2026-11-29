AMOR DE FÃ
Neymar é recebido por aglomeração de fãs em Salvador; veja vídeo
Atleta foi cercado por admiradores durante sua chegada ao hotel
Neymar Jr. foi recebido por uma aglomeração de fãs em Salvador, na Bahia, na noite deste sábado, 29. Presente na capital baiana para disputar a partida do Santos contra o Vitória no Estádio Manoel Barradas neste domingo, 29, o atleta foi cercado por admiradores.
O registro foi publicado pelo perfil do próprio Santos, exibindo a porta do hotel onde os atletas estão hospedados, tomada de homens, mulheres e crianças. “O carinho pelo Príncipe Neymar Jr em Salvador!”, escreveram na legenda da publicação.
O carinho pelo Príncipe Neymar Jr em Salvador! 🌟🔟 https://t.co/MKL6SkGggs— Santos FC (@SantosFC) November 28, 2026
Nas imagens, é possível ver algumas pessoas conseguindo furar a barreira de proteção dos seguranças e abraçando o jogador de futebol, enquanto outras são impedidas de se aproximar dele.
Disputa por vagas
O jogo entre Santos e Vitória marca uma disputa pelas vagas para os campeonatos da Copa Sul-Americana e Conmebol Libertadores de 2027. Os dois se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, neste domingo, 29, às 16h.
O time de Neymar está na 9ª colocação e visa conseguir um triunfo no jogo de hoje, para manter vivas as chances de classificação da Conmebol Libertadores, que poderá ter 8 vagas para os times brasileiros em 2027, caso o Grêmio seja rebaixado à Série B.
Já o Vitória busca avançar na tabela do Brasileirão, onde ocupa a 13ª posição após a goleada contra o Internacional, e garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2027.