Neymar é vaiado em torneio de tênis na Arábia Saudita

Neymar durante participação no Six Kings Slam - Foto: Fayez NURELDINE / AFP

Na Arábia Saudita há pouco mais de um ano, Neymar Jr, atleta do Al-Hilal participou de um evento de tênis nesta quinta-feira, 18, ao lado de Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Durante exibição do Six Kings Slam, que ocorre no país, o craque brasileiro foi vaiado por torcedores presentes nas arquibancadas.

O camisa 10 da Seleção Brasileira está na reta final do tratamento de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, sofrido no dia 17 de outubro de 2023. Desta maneira, apesar de ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo, o craque somou apenas cinco jogos.

A informação foi noticiada pelo jornal "Daily Mail", da Inglaterra, que ainda afirmou que os presentes no estádio entoaram cânticos de "Ronaldo, Ronaldo", fazendo referência a Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr.

No mês de setembro, o camisa 10 retornou aos treinos com o clube, abrindo contagem regressiva para o seu retorno oficial. Em caso de liberação médica, o retorno de Neymar no Brasil poderá ocorrer na Arena Fonte Nova, no duelo entre Brasil e Uruguai, que será no dia 19 de novembro.

Segundo pessoas próximas a família, o atacante espera somar minutos já neste mês de outubro, vestindo a camisa do Al-Hilal, pela Liga dos Campeões da Ásia.