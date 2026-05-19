Neymar fatura R$ 30 milhões em 1 hora após convocação para Copa do Mundo

Neymar foi lembrado pelo técnico Carlo Ancelotti - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

A convocação do técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 19, foi motivo de muita felicidade para Neymar, que foi chamado para a Copa do Mundo e voltará a defender a Seleção Brasileira pela primeira vez desde 2023. Além disso, o atacante também tem muito a comemorar financeiramente, já que embolsou R$ 30 milhões com ativações publicitárias logo depois de ter seu nome lido pelo treinador italiano.



Na primeira hora após a convocação da Seleção Brasileira, Neymar fez diversas publicações no Instagram com vídeos de seus patrocinadores, mais especificamente Mercado Livre, Red Bull e Puma. Segundo o portal Extra, o movimento resultou em cerca de R$ 30 milhões em faturamento em poucos minutos, com cada publicação avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões.



Os vídeos de Neymar comemorando a convocação em vídeos de Mercado Livre, Red Bull e Puma estavam previamente preparados. O atacante do Santos gravou duas versões para cada peça: uma contando com sua convocação e a outra em que apenas prestava apoio aos colegas da Seleção Brasileira, conforme a Folha.

Estar na lista de Carlo Ancelotti funcionou como gatilho para ativação simultânea de contratos publicitários de grande escala, com cada publicação avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões. Neymar soma 231 milhões de seguidores no Instagram.

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Por que Neymar foi convocado?

Neymar não joga pela seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou gravemente em jogo contra o Uruguai. Desde então o atacante sofreu para recuperar a melhor condição física e retornou ao Santos em 2025 como parte do projeto de ter mais minutos em campo e ser convocado para a Copa do Mundo.



Em um ano desde a chegada de Carlo Ancelotti, Neymar não foi convocado nenhuma vez, seja por lesão, ou até mesmo por escolha do próprio treinador, que por diversas vezes apontou a necessidade de uma melhora na condição física do atacante.



"A avaliação de todo ano era só a parte física, tema físico. Últimos jogos ele jogou com continuidade e tem possibilidade de melhorar sua condição neste período até o primeiro jogo da Copa. Nós pensamos que a partir disso, pela experiência nesse tipo de competição, pelo carinho do grupo, pode criar um ambiente melhor e ajudar a equipe a conseguir o melhor", afirmou Ancelotti sobre ter convocado Neymar.

Neymar em ação pelo Santos | Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e foi referência técnicas nas últimas três Copas do Mundo. Agora, na quarta vez que disputará o mundial, ele deve se confortar em estar em um novo patamar, sem a titularidade garantida.

"Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos treino e o campo vai dizer se vai jogar. Eu tenho uma ideia da equipe que será titular e vamos decidir. O Neymar tem o mesmo papel que os outros jogadores. Eu acho que é importante não fixar toda expectativa em um jogador. Temos uma responsabilidade comum: ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo", declarou Ancelotti.

"Escolhemos Neymar não porque pensamos que vai ser um bom reserva, escolhemos porque pensamos que pode colocar suas qualidades para a equipe. Que jogue um minuto, cinco minutos, que não jogue, que jogue 90 minutos, que cobre o pênalti... escolhemos esses jogadores porque estou certo de que vão oferecer algo a equipe. Quantos minutos? Não sei. Qualidade de minutos? Creio que temos que focar na qualidade dos minutos, de maneira coletiva no campo", acrescentou.

Copa do Mundo

Neymar e outros 25 convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 27 de maio, e farão um amistoso contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã.



Em seguida, o elenco comandado por Ancelotti ganha um dia de folga e viaja no dia 2 de junho para Nova York, onde terá mais dias de treino até a estreia na Copa do Mundo.

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