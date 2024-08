Neymar lamenta eliminação de Medina nas Olimpíadas: "Não é justo"

- Foto: Redes sociais

Neymar lamentou a eliminação de Gabriel Medina na semifinal do surfe nas Olimpíadas de Paris-2024, nesta segunda-feira, 5. Nas redes sociais, o atacante do Al-Hilal afirmou que "o surfe não é justo".

"Para mim, o surfe não é justo... Minha opinião. Você é grande, Gabriel Medina. Te amo e vamos para a próxima", escreveu.

Gabriel Medina foi eliminado pelo australiano Jack Robinson. O brasileiro sofreu com um mar quase sem ondas em Teahupoo, no Taiti, onde estão sendo disputadas as baterias do surfe.

Medina pegou apenas um onda e ficou com nota 6.33. Robinson conseguiu duas boas ondas e teve um somatório total de 12.33 [7.83 e 4.50].

Gabriel Medina vai disputar a medalha de bronze com peruano Alonso Correa ainda nesta segunda-feira, 5