"JÁ PASSAMOS DIAS MAIS DIFÍCEIS"
Neymar se pronuncia após eliminação do Santos na Sul-Americana
O atacante não esteve em campo e nem viajou com a delegação por lesão na coxa direita
Neymar não estava em campo, mas assistiu à eliminação do Santos na Copa Sul-Americana na última quarta-feira, 17, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Contra o Atlético-MG, o Peixe levou a disputa aos pênaltis, e acabou levando a pior.
O camisa 10 não viajou com a delegação santista para Minas Gerais, e segue em tratamento de uma lesão na coxa direita. Assim, acompanhou de longe a queda do time na competição continental, e se pronunciou logo após.
"Já passamos por dias bem mais difíceis. Não importa quantas vezes vamos cair, o que importa é se levantar sempre. Seguimos trabalhando, dias melhores virão", escreveu Neymar, em publicação no Instagram.
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Quando Neymar volta?
Neymar se recupera de uma lesão na coxa direita e ainda deve ficar algumas semanas longe dos gramados, com previsão inicial de retorno de quatro a oito semanas. Como o jogador já completou duas semanas desde a lesão, a tendência é que ele só volte a atuar pelo Santos entre o fim de outubro e o início de novembro.
A ausência do craque aumenta o peso sobre o elenco santista na reta final da temporada. Depois da eliminação na Sul-Americana, o clube ainda terá 12 partidas pela frente.
Santos caiu nos pênaltis
O Santos foi eliminado pelo Atlético-MG após empate no confronto e derrota nas penalidades. Sem Neymar em campo, o Peixe viu escapar uma das possibilidades de título na temporada e agora volta as atenções para os compromissos restantes do ano.
Tendo chegado à partida com dois gols de diferença, o Peixe levou quatro gols do Galo e marcou apenas dois, recorrendo às penalidades e sendo eliminado. Após a partida, o Atlético-MG zombou inclusive de Neymar, que não estava presente na eliminação, fazendo trocadilhos com o filme "Procurando Nemo".
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