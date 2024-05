Neymar tem previsão de retorno em algumas semanas, afirma jornal | A TARDE

Em recuperação do joelho 'barriado', Neymar está próximo de retornar às atividades em campo com o time do Al-Hilal. O atacante brasileiro tem previsão para estar apto a treinar normalmente na pré-temporada, em julho, a pelo menos 7 semanas da data de hoje. As informações são do jornal saudita "Al Riyadiah".

De acordo com o periódico, o camisa 10 está passando por processos finais da reabilitação. Na terça-feira (14), o adulto Ney deu início a trabalhos especiais, focados em corrida, velocidade e equilíbrio, supervisionados pelo preparador físico pessoal Ricardo Rosa e o médico Juan Jiménez.

O atleta se lesionou na partida entre Brasil x Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro. Desde então, Neymar tem ficado 'off' das atividades com a seleção brasileira e o time do Al-Hilal.

De fora da lista de convocados do técnico Dorival Júnior para a Copa América, o atacante terá tempo para voltar ao ritmo de jogo com a equipe árabe e tentar retornar para a seleção nacional nas convocações seguintes.

