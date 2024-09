No salto em distância, Aser Almeida garante 36ª medalha do Brasil

Aser comemorando Parapan-Americano - Foto: Divulgação/ @aser_ramos

Na decisão do salto em distância, categoria T36, Aser Almeida garantiu a medalha de prata após saltar para 5,76 nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. O brasileiro ficou atrás do atleta neutro Evgenii Torsunov, que alcançou 5.83, e à frente do ucraniano Oleksandr Lytvynenko, com 5.76, que ficou atrás pelo critério de desempate.

Esta foi a primeira medalha de Aser em Paralimpíada, que ficou na 4ª colocação em Tóquio-2020, e já havia conquistado o ouro Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. O brasileiro compete na categoria T36 por ter paralisia cerebral devido a icterícia neonatal e ficou com sequelas como incoordenação motora, espasticidades, deficiência auditiva e fonética.

Além de Aser, o Brasil também foi representado por Rodrigo Silva, que não conseguiu fazer bons saltos e ficou fora do pódio. Esta foi a 36ª medalha do Brasil nos Jogos, que já soma 11 ouros, oito pratas e 17 bronzes.