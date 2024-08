No último minuto, juiz impede derrota de clube brasileiro; confira

Walter defendeu e deu rebote na cobrança de Abrigo, mas o árbitro apitou o fim do jogo antes do gol - Foto: Ascom/Cuiabá EC

Um lance curioso gerou muita polêmica na reta final da partida entre Palestino e Cuiabá, na noite desta quinta-feira, 18, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O time chileno teve um pênalti a favor nos últimos segundos da partida e desperdiçou, mas o batedor pegou o rebote e mandou pras redes. O árbitro da partida, no entanto, invalidou o gol.

Acontece que o árbitro Roberto Gutierrez apitou o fim do jogo logo após a defesa do goleiro Walter, do Dourado. Mesmo com a bola retornando diretamente nos pés do cobrador, o meia Joe Abrigo, o juizão não pensou duas vezes e encerrou a partida antes da segunda finalização. Com isso, o time brasileiro levou para casa um importante empate por 1 a 1.

Os próprios jogadores em campo ficaram em dúvida sobre o que tinha sido marcado, mas a explicação do lance foi passada depois pela Ascom do Cuiabá ao ge.globo. Segundo a reportagem, o árbitro já havia avisado aos jogadores que nada iria valer após a penalidade ser batida, isso por causa do estouro do tempo acrescido, que foi de quatro minutos e já chegava próximo de dez. O atraso aconteceu devido a checagem do lance pelo VAR, que foi de longa duração.

Os jogadores do Palestino de fato pouco reclamaram, demonstrando aceitação de que a partida de fato havia sido encerrada. O time da casa saiu na frente aos 32 minutos dos primeiro tempo com Linares, mas o Cuiabá buscou o empate aos 16 da segunda etapa, com Deyverson. O pênalti seria a chance dos chilenos em retomar a vantagem.

O Cuiabá agora decide a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana contra o Palestino na Arena Pantanal. O jogo de volta dos playoffs será na próxima quinta-feira, 25, às 18h (de MT), e em caso de novo empate, haverá disputa de pênaltis. Quem avançar enfrente o Independente de Medellín na próxima fase.