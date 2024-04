Nos pênaltis, Ceará bate Fortaleza e celebra título estadual | A TARDE

A final do Campeonato Cearense, entre Ceará e Fortaleza, reservou um roteiro marcado pela emoção. Os times empataram por 1 a 1 no tempo normal e precisaram decidir o título nos pênaltis. O Vozão levou a melhor, derrotou o Leão do Pici por 3 a 2 nas penalidades e ficou com o título estadual após seca de cinco temporadas.

Depois de um empate por 0 a 0 no jogo de ida, toda a emoção da final ficou marcada para o jogo deste sábado, 6. O Ceará saiu na frente com gol do atacante Saulo Mineiro, mas teve a celebração adiada após Martín Lucero igualar o marcador, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Recalde, Lourenço e Raí Ramos marcaram para o Ceará, enquanto José Welison e Moisés converteram a favor do Fortaleza. Richard, goleiro do Vozão, se destacou após defender a cobrança de Machuca.

Para celebrar ou lamentar, o tempo é curto. Nesta quarta-feira, o Ceará encara o também campeão estadual Sport, por uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. O jogo único acontece na Arena Pernambuco. No mesmo dia, o Fortaleza recebe o Nacional Potosí, em jogo válido pela Copa Sul-Americana.

Confusão generalizada

Após a partida, o clima esquentou no gramado da Arena Castelão. Jogadores e integrantes de Ceará e Fortaleza protagonizaram cenas lamentáveis e deram início a uma confusão generalizada. Saulo Mineiro e Kuscevic precisaram ser contidos antes da festa do Vozão.