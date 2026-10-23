Nova arena de R$ 400 milhões de clube da Série A avança em obras

A construção da Arena Red Bull, em Bragança Paulista, em São Paulo (SP), no interior de São Paulo, avança com a implantação das primeiras estruturas de concreto que vão permitir a criação de um estacionamento subterrâneo. O novo estádio substituirá o antigo Nabi Abi Chedid, casa do Red Bull Bragantino, e faz parte do projeto de modernização da estrutura esportiva do clube.



Imagens aéreas divulgadas nesta semana mostram o progresso das obras no terreno onde ficava o antigo estádio. Após a demolição das arquibancadas e a retirada de parte do solo, os trabalhos avançaram para a instalação das paredes de concreto que vão compor a estrutura da futura arena.



Confira:

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De acordo com o projeto, o estacionamento subterrâneo terá capacidade para mais de 600 veículos e será integrado ao complexo esportivo. A estrutura faz parte das intervenções previstas para adequar o espaço às necessidades de uma arena multiuso.



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Obras avançam após demolição do Nabi Abi Chedid

O projeto da nova Arena Red Bull foi apresentado pelo Red Bull Bragantino em dezembro de 2025. Na ocasião, a TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo que atende cidades do interior paulista, como São José dos Campos e Bragança Paulista, informou que o investimento estimado na construção ultrapassava R$ 400 milhões.



A nova estrutura está sendo erguida no mesmo terreno do antigo estádio Nabi Abi Chedid, cuja demolição começou em 2025. Em setembro deste ano, o clube informou que 70% da escavação do terreno havia sido concluída, assim como 40% das paredes de contenção.





Foto: Divulgação/Red Bull Bragantino

Outro aspecto do projeto é o reaproveitamento de materiais provenientes da antiga construção. Parte do concreto retirado durante a demolição foi triturada para ser utilizada como base na obra do novo estádio.

Nova arena terá capacidade para 20 mil torcedores

Quando estiver concluída, a Arena Red Bull poderá receber aproximadamente 20 mil torcedores. O projeto prevê arquibancadas cobertas e gramado natural, além de camarotes, assentos VIP e espaços adaptados para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).



A estrutura também contará com restaurantes, bares, lojas, espaço infantil e ambientes destinados à realização de eventos. Na área externa, uma esplanada poderá receber atividades esportivas e outras programações abertas ao público.



Segundo a previsão divulgada pelo clube, a conclusão das obras está estimada para ocorrer entre 2029 e 2030.

Veja imagens de como ficará a Arena Red Bull:

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Red Bull Bragantino seguirá jogando no Cícero de Souza Marques

Enquanto a nova arena não fica pronta, o Red Bull Bragantino continuará disputando suas partidas no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, também localizado em Bragança Paulista.



Para viabilizar a utilização do estádio como alternativa ao antigo Nabi Abi Chedid durante o período de construção, foram necessários investimentos de aproximadamente R$ 22 milhões.