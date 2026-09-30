Novo brasileiro na F1? Líder da F2 é cotado após saída de veterano

Há duas temporadas, os brasileiros lembraram o que é ver um dos seus correndo pelos circuitos da Fórmula 1. Agora, o país pode estar perto de ter dois representantes simultâneos nas pistas, com a possível chegada de um conterrâneo de Gabriel Bortoleto em 2027.

Esteban Ocon anunciou, nesta quarta-feira, 30, que deixará a Haas ao fim da temporada 2026, depois de dois anos na equipe americana. Com a saída do francês, o brasileiro Rafael Câmara aparece entre os candidatos avaliados pelo time para ocupar o assento no próximo ano, sendo cotado para dirigir ao lado de Ollie Bearman, ambos "joias" do futuro da Ferrari.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aos 21 anos, o pernambucano é apoiado pela Ferrari, integra a Academia de Pilotos da escuderia italiana e assumiu a liderança da Fórmula 2 no Azerbaijão, na última semana. O desempenho recente colocou o brasileiro em evidência no momento em que a Haas se aproxima de uma definição sobre sua dupla para 2027.

Rafa Câmara na F2 - Foto: FIA

Ocon se despede da Haas

Ocon confirmou a saída em publicação nas redes sociais. O piloto francês afirmou que deixa o projeto "de cabeça erguida" e garantiu que a decisão não representa o fim de sua trajetória na Fórmula 1.

"Meu tempo com a equipe Haas na F1 chegará ao fim no final da temporada de 2026. Deixo este projeto com a cabeça erguida e orgulhoso das minhas atuações em circunstâncias que nem sempre foram as mais fáceis, por diversas razões e fatores fora do meu controle", escreveu.

Ocon pela Haas - Foto: FIA

O francês também disse que segue focado nas corridas restantes da temporada: "Meu foco imediato é o próximo fim de semana de corrida. Continuarei a trabalhar duro com a equipe, maximizando cada oportunidade e extraindo cada gota de performance do carro".

"Ainda restam muitas corridas nesta temporada e, como sempre, darei tudo de mim ao volante por mim e pela minha equipe. Ainda estou motivado. Ainda estou faminto. Isso absolutamente não é o fim da minha carreira na Fórmula 1", completou.

Haas agradece ao francês

Chefe da Haas, Ayao Komatsu também se manifestou sobre a saída do piloto e agradeceu pelo período de trabalho com Ocon.

"Eu gostaria de agradecer Esteban por tudo com que ele contribuiu ao time. Seu profissionalismo e compromisso se provaram de grande valor, enquanto continuamos a crescer como uma organização", afirmou.

Ocon pela Haas - Foto: FIA

Ocon chegou à Haas em 2025, formando dupla com Oliver Bearman. Ele assumiu uma das vagas deixadas por Nico Hulkenberg, hoje na Audi, e Kevin Magnussen. Seu melhor resultado pela equipe americana foi um quinto lugar no GP da China de 2025.

Rafael Câmara entra na disputa

Com a saída de Ocon, a Haas passa a ter um assento aberto para 2027, e entre os nomes avaliados está Rafael Câmara, atual líder da Fórmula 2 e um dos principais talentos brasileiros no caminho para a F1.

A equipe americana testou Câmara, Leonardo Fornaroli, atual campeão da Fórmula 2, e Ryo Hirakawa, bicampeão do Mundial de Endurance e vencedor das 24 Horas de Le Mans, em atividades com carros antigos.

Rafa Câmara na F2 - Foto: FIA

Nos testes, foi justamente Rafael Câmara foi quem mais agradou à Haas. O brasileiro também deixou boa impressão nas avaliações feitas com a Ferrari, tendo corrido com o carro no último final de semana.

Rafa Câmara na F2 - Foto: FIA

Decisão pode sair em breve

A definição da dupla da Haas para 2027, então, pode estar próxima. No fim de semana do GP do Azerbaijão, Ayao Komatsu estabeleceu um prazo de duas semanas para a decisão final.

Além da vaga aberta com a saída de Ocon, a equipe também avalia a continuidade de Oliver Bearman. O inglês chegou à Haas depois de se destacar em sua estreia na Fórmula 1, em 2024, quando pontuou pela Ferrari ao substituir Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita.

Ollie Bearman pela Haas - Foto: FIA

Trajetória de Ocon na F1

Esteban Ocon completou 30 anos recentemente e está há uma década na Fórmula 1, tendo estreado pela antiga Force India, atual Aston Martin, ficado fora do grid em 2019 e retornado pela Renault, que depois se tornou Alpine.

Foi na equipe francesa que conquistou a primeira vitória da carreira, no GP da Hungria de 2021. Ao todo, Ocon soma quatro pódios na Fórmula 1, o mais recente no GP de São Paulo de 2024.

Ocon pela Haas - Foto: FIA

Com a saída confirmada da Haas, o futuro do francês segue indefinido, enquanto Rafael Câmara ganha força como possível representante brasileiro no grid da Fórmula 1 em 2027.