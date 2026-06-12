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ESPORTES

Nunca gravado, gol mais bonito de Pelé é recriado pelo Gemini; assista prévia

Anúncio foi realizado no Google For Brasil 2026

Daniel Genonadio
Por
Trecho da prévia anunciada pelo Google
Trecho da prévia anunciada pelo Google - Foto: Daniel Genonadio / Ag. A TARDE

Imagina assistir um gol que nunca foi gravado? Resgatar essa história será possível nos próximos dias, quando em meio a Copa do Mundo, o Google, através do Gemini, divulgará a recriação do gol mais bonito de Pelé. A novidade foi anunciada nesta semana, no Google for Brasil 2026.

Até hoje, o gol mais bonito de Pelé, na Rua Javari,se tornou algo mítico e uma lenda do futebol. O tento, que aconteceu em 1959 e nunca foi gravado, é considerado o gol mais bonito do Rei do Futebol por ele próprio. Com ajuda de relatos de testemunhas e fotos, o lance foi recriado pelo Gemini.

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Como foi o gol de Pelé?

Em de agosto de 1959, no estádio da Rua Javari, em São Paulo, Pelé marcou um gol no jogo do Santos contra o Juventus, pelo Campeonato Paulista.

Conforme relatos de testemunhas e do próprio Rei do Futebol, Pelé iniciou uma sequência de dribles para superar quatro defensores e mais o goleiro do Juventus antes de finalizar em direção ao gol vazio.

Mais do que a beleza do lance, o gol ganhou um status mítico justamente por nunca ter sido gravado. Ele é amplamente citado como o gol mais bonito da carreira do Rei do Futebol e, como nunca foi gravado, existe apenas no imaginário após a perpetuação de relatos de torcedores, jornalistas e jogadores presentes no estádio.

Na Rua Javari, até hoje uma placa de bronze homanegeia o feito: "Aqui Pelé marcou o gol mais bonito da história do futebol", diz a placa.

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Recriação do Gemini

A recriação com uso do Gemini foi feita a partir de uma fotografia e com entrevistas com membros da comunidade.

A equipe utilizou o laboratório Google DeepMind para cruzar depoimentos (incluindo descrições precisas da movimentação de Pelé sobre os defensores Homero, Clóvis e o goleiro Mão de Onça) com fotografias da partida.

"Ele ia ficar super orgulhoso e poder reviver esse gol com toda essa tecnologia é sensacional", disse Flávia Kurtz, filha de Pelé.

O anúncio foi feito pelo Google em evento com jornalistas e creators nesta semana em São Paulo. A previsão de divulgação do gol mais bonito de Pelé é para os próximos dias, ainda no mês de junho.

Assista prévia

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