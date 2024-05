"O Bahia ficou só na rede", diz Renato Gaúcho em crítica ao calendário | A TARDE

O triunfo do Bahia sobre o Grêmio parece que ainda não foi superado por Renato Portaluppi, treinador da equipe gaúcha. Após empatar sem gols com o Operário-PR, pela Copa do Brasil, na noite desta terça-feira, 30, o técnico usou o desgaste dos jogadores para justificar o resultado.

Ao criticar o calendário do futebol brasileiro, Renato Gaúcho citou adversários que o Grêmio enfrentou que, ou pouparam no jogo anterior, ou tiveram a semana exclusiva para preparação, que foi o caso do Bahia. Um termo utilizado pelo treinador, no entanto, não pegou bem entre os internautas, que o taxaram de xenofóbico.

“Nós enfrentamos o Cuiabá, lá atrás, pelo Brasileiro, que jogou durante a semana com o time reserva. Nós tivemos jogo da Libertadores, fomos para a Bahia, com desgaste de viagem da Argentina. O Bahia não jogou naquela semana, ficou na rede só esperando a gente e o nosso time todo desgastado”, pontuou Renato Gaúcho.

E o Bahia que ficou na rede a semana toda só esperando o Grêmio? 😅 pic.twitter.com/W2sEMbKcee — Claudia (@Claudia1524549) May 1, 2024