Olímpiadas terão novas provas, igualdade de gênero e foco na sustentabilidade

Terceira vez que Los Angeles sedia os Jogos Olímpicos (1932, 1984 e agora 2028) - Foto: Divulgação| Reprodução Internet

O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou oficialmente, nesta quarta, 9, o programa de provas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, revelando uma série de mudanças significativas com foco na igualdade de gênero e na diversificação de modalidades.

Esportes coletivos

Igualdade de gênero: Todos os esportes coletivos terão o mesmo número de equipes femininas e masculinas, promovendo a igualdade de gênero. Polo aquático: Mais duas seleções femininas, totalizando 12 equipes, igualando a quantidade masculina. Futebol: O torneio feminino terá 16 equipes, enquanto o masculino terá 12. Basquete 3x3: Expandido para incluir 12 equipes por gênero.

Competições mistas

Tiro com arco: Competição mista adicionada. Atletismo: Revezamento misto 4x100m incluso. Golfe: Competição mista adicionada. Ginástica artística: Competição mista incluso. Remo costal: Competição mista adicionada. Tênis de mesa: Competição mista adicionada.

Novas provas

Natação: Adicionadas provas de 50m costas, peito e borboleta. Escalada esportiva: Provas de boulder e liderança separadas. Remo costal: Solo feminino (CW1x), solo masculino (CM1x) e skiff duplo misto (CX2x) inclusos.

Quando e onde as competições vão acontecer?

A cidade de Los Angeles prepara-se para receber os Jogos Olímpicos de 2028 com uma proposta ambiciosa e inovadora, marcada pela sustentabilidade e pela utilização de estruturas já existentes. A cerimónia de abertura será em 14 de julho de 2028, e o encerramento ocorrerá em 30 de julho. A Paralimpíada, por sua vez, decorre entre 15 e 27 de agosto.

Detalhes importantes sobre LA 2028:

Mais de 50 modalidades olímpicas e paralímpicas, em mais de 800 eventos. Terceira vez que Los Angeles sedia os Jogos Olímpicos (1932, 1984 e agora 2028). Sem construção permanente nova: os organizadores querem focar na sustentabilidade.

Locais emblemáticos:

LA Memorial Coliseum para o atletismo; Estádio do LA Galaxy para futebol; praia autêntica para o voleibol de praia; Estádio SoFi será adaptado com piscina olímpica para a natação; UCLA acolherá a vila olímpica com moradias estudantis transformadas para atletas.

Desafios:

A promessa de um evento “sem carros” ainda é uma incógnita. Com o fracasso dos planos para expandir a rede ferroviária, a esperança recai sobre uma frota de autocarros.

O custo estimado para os Jogos é de quase 7 mil milhões de dólares, excluindo investimentos em transporte.

A aposta de Los Angeles é entregar uns Jogos sustentáveis, modernos e eficientes, aproveitando a infraestrutura existente e o clima californiano para proporcionar uma experiência única.