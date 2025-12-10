Onde assistir Real Madrid x Manchester City na Champions League

Real Madrid enfrenta Manchester City - Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

O Real Madrid vive momentos de tensão desde a chegada do técnico Xabi Alonso. Uma atuação ou resultado ruim nesta quarta-feira, 10, contra o Manchester City, no Santiago Bernabéu, pela Champions League, pode colocar o futuro do treinador em xeque.

Nos últimos meses, o clube vem enfrentando "problemas de vestiário", que foram parcialmente abafados pelos bons resultados do início da temporada, incluindo a vitória sobre o Barcelona em 26 de outubro, na La Liga. Foi naquele jogo que Vinicius Junior manifestou publicamente uma insatisfação que refletia mais do que apenas aquele momento.

Porém, novembro trouxe atuações irregulares. O Real Madrid sofreu derrotas para o Liverpool e para o Celta de Vigo, teve vitórias sofridas sobre o Olympiacos, e empates com Rayo Vallecano, Elche e Girona. A exceção foi a vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao.

A pressão sobre Xabi Alonso é evidente. Questionado diversas vezes sobre uma possível demissão, o treinador reafirmou seu foco na equipe na entrevista coletiva de véspera da partida:

"O time está unido e convencido de que podemos ganhar. Quando se é técnico do Real Madrid, tem que estar preparado para encarar essas situações com calma e responsabilidade. No futebol a perspectiva pode mudar rapidamente. Meu foco está na equipe, é isso o que posso controlar", declarou Alonso.

Para complicar ainda mais, o Real Madrid terá vários desfalques contra o Manchester City. Alexander-Arnold, Éder Militão, Carvajal, Alaba, Mendy, Huijsen e Camavinga estão no departamento médico. Mbappé é dúvida devido a dores musculares e uma fratura em um dedo.

Atualmente, o Real Madrid ocupa a sexta posição na tabela da Champions League, com 12 pontos, três a menos que o líder Arsenal. O Manchester City, por sua vez, é o 12º colocado, com 10 pontos. O time inglês vem de três vitórias consecutivas na Premier League, contra Leeds United, Fulham e Sunderland, após derrotas para Newcastle e Bayer Leverkusen na Champions. O único desfalque confirmado do City é o volante Kovacic, lesionado.

Em entrevista coletiva, Pep Guardiola demonstrou solidariedade ao colega Xabi Alonso: "Claro que eu tenho simpatia, porque estivemos juntos por dois anos, e foi uma experiência incrível trabalhar com ele. Barcelona e Real Madrid são os clubes mais difíceis de ser técnico, por causa do ambiente. Ele é capaz de fazer o necessário para a posição de treinador do Real Madrid. Na Inglaterra, o que acontece no vestiário fica por lá, mas na Espanha todo mundo sabe de tudo", comentou Guardiola.

