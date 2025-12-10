Menu
ESPORTES
DESEMPENHO EM ALTA

Willian José vive auge e brilha com melhor temporada da carreira; veja

Atacante terminou o ano como artilheiro e com a melhor marca de sua trajetória profissional

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/12/2025 - 8:28 h
Willian José cumpre o papel de "homem-gol" no Bahia, superando marcas da carreira com 27 participações diretas
Contratado para ser o “homem-gol” do Bahia em 2025, Willian José cumpriu o seu papel com sobras. De volta ao futebol brasileiro após mais de 10 anos, o atacante encerrou a temporada com os melhores números de sua carreira.

Artilheiro do Esquadrão, Willian José terminou o ano com 20 gols marcados e sete assistências — somando 27 participações diretas em gols, a maior marca de sua trajetória profissional. Além disso, o centroavante tricolor igualou sua temporada mais artilheira: a última (e única) vez em que havia alcançado 20 gols foi em 2017/2018, quando balançou as redes pelo Real Sociedad, da Espanha, em La Liga.

Leia Também:

Tiago, joia da base do Bahia, tem venda encaminha para o Orlando City; saiba valores
Companheiro de Ratão no Japão, ex-joia do Bahia vive ano mais goleador
Bahia acerta contratação em definitivo de goleiro para 2026

Peça essencial na reta final da temporada, Willian José marcou sete gols e deu duas assistências nos últimos 12 jogos do Tricolor no Campeonato Brasileiro. O desempenho garantiu ao atacante o título de artilheiro do Bahia na Série A, com 11 gols.

A propósito, o atacante também encerrou o ano com dois títulos: Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Ele ajudou o Bahia a conquistar a “dobradinha” após mais de 20 anos, inclusive marcando um gol na final do Nordestão, no primeiro jogo contra o Confiança.

Por fim, vale destacar que foi Willian José quem garantiu o empate do Bahia diante do The Strongest, na altitude de La Paz, no primeiro jogo da segunda fase preliminar da Copa Libertadores de 2026.

Números de Willian José em 2025:

  • Jogos: 61
  • Gols: 20
  • Assistências: 7

Bahia Copa do Nordeste Futebol série a Willian José

x