Semifinal da Copa do Brasil: horário e onde ver Cruzeiro x Corinthians

Times abrem a semifinal da Copa do Brasil no Mineirão; duelo de volta será domingo, e vencedor disputa o título contra Vasco ou Fluminense. - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Corinthians iniciam nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Com todos os ingressos vendidos, o estádio deve receber clima de decisão logo no primeiro encontro entre as equipes. A partida será transmitida por Globo, sportv, Premiere e ge TV no YouTube.

O confronto de volta está marcado para domingo, às 18h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quem avançar enfrentará o vencedor de Vasco x Fluminense, que abrem a semifinal na quinta-feira, no Maracanã. Além de uma vaga direta na fase de grupos da Conmebol Libertadores, está em jogo um prêmio milionário: 77,175 milhões de reais para o campeão e 33,075 milhões para o vice.

O Cruzeiro chega embalado pela campanha sólida na competição. Maior vencedor da Copa do Brasil, com seis títulos, a equipe de Leonardo Jardim eliminou Vila Nova, CRB e Atlético-MG, acumulando cinco vitórias e um empate — todos sem sofrer gols. Kaio Jorge, com cinco bolas na rede, é o artilheiro da competição.

O Corinthians tenta recuperar o bom desempenho da própria Copa do Brasil para superar o momento instável no Brasileirão, onde venceu apenas uma vez nos últimos sete compromissos. Apesar disso, o time de Dorival Júnior construiu uma trajetória de peso no torneio eliminando Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR, também sem tomar gols.

Prováveis escalações

Cruzeiro – Técnico: Leonardo Jardim

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Romero, Lucas Silva; Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Arroyo (Sinisterra).

Corinthians – Técnico: Dorival Júnior

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo, Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Arbitragem