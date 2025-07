Organizada do Vasco vai ao CT reclamar com técnico, presidente e elenco

Organizada conversando com diretoria e elenco do Vasco - Foto: Reprodução I X

A Força Jovem, organizada do Vasco, foi presencialmente ao CT Moacyr Barbosa na tarde desta quinta-feira, 17, conversar com Fernando Diniz e Pedrinho, presidente do clube, sobre a situação que vêm enfrentando. Após uma sequência de resultados negativos, a última derrota foi na terça-feira, 15, por 4 a 0 para o Independiente del Valle na Sul-Americana.

O próprio presidente autorizou a entrada dos torcedores, que conversaram com Diniz enquanto o treinador pedia apoio. "Vocês, da torcida... Vocês estão de saco cheio, quem tá mais de saco cheio são vocês, pô. F****** aí há 20 anos. E não pode mais. O Vasco vai mudar. Porque não é possível o negócio ficar assim. Eu tô aqui porque eu quero pra c******... eu vou dar a minha vida", prometeu.

Além de Diniz, o próprio presidente, jogadores e o diretor Admar Lopes participaram da conversa, que teve alguns pontos principais a debater. Um deles foi a atuação do zagueiro João Victor, com torcedores questionando o comprometimento do atleta com o clube.

Segundo a torcida, o zagueiro passeia diariamente com a família. "A gente sabe. A gente sabe que você vai pra bolichezinho todo dia, faz lanchinho. Você mesmo", afirmaram para o jogador. Em resposta, João questionou a afirmação, e os torcedores reclamaram mais.

"É você mesmo. Debochado. Mete o pé, vagabundo.Debochado do c******. Fica aqui na frente", contestaram enquanto Admar acalmava o jogador, segundo o Globo Esporte. Outro torcedor pediu pela escalação de atletas da base, pouco aproveitados na opinião da organizada.

"Gustavo, Leandrinho… põem os moleques para jogar. Os moleques não jogam por quê?", reclamaram.