Os segredos dos acessos de Flu de Feira e SSA FC para a Elite do Baianão

Após o fim das semifinais da Série B do Campeonato Baiano no último fim de semana, dois clubes se consagraram com a conquista do acesso à elite: Fluminense de Feira e SSA FC. Agora, após eliminarem Feira FC e Barreiras, respectivamente, as equipes se enfrentam na decisão em busca do título.

Os destaques do retorno do Flu de Feira

Em entrevista ao portal A TARDE, o CEO da SAF do Fluminense, Filemon Neto, falou sobre a sensação de dever cumprido com a vaga na Série A. Ele definiu o Touro do Sertão como um “símbolo” da Princesinha do Sertão.

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“Estamos vivendo um momento de euforia aqui na cidade com o acesso do nosso Fluminense. O Fluminense é um dos maiores símbolos de Feira de Santana. É natural que o município tenha amanhecido em uma verdadeira festa, comemorando o ressurgimento desse gigante”, iniciou Filemon.

Filemon também falou sobre a dificuldade da competição e o enfrentamento com equipes de orçamento alto, a exemplo do Feira FC, adversário nas semifinais.

“A Série B é uma competição muito difícil, diferente da Série A, que você já leva alguma coisa ficando entre 5º e 6º, consegue um calendário. Na Série B só a vitória interessa, a competição não permite erros. Tivemos adversários que fizeram altíssimos investimentos. O Barreiras e o Feira FC, que entrou com essa mídia toda, essa exposição nacional”.

Filemon Neto - Foto: Reprodução | Instagram/filemon.neto

O presidente da SAF do Flu de Feira atribuiu o sucesso ao trabalho e destacou a importância da construção de uma boa base. Além de estar na final do Campeonato Baiano Série B profissional e de volta à Série A após cinco anos, o clube do interior também vai decidir o estadual na categoria Sub-20 contra o Bahia.

“O Fluminense vinha de um trabalho sólido, que a gente já vem fazendo há dois anos e meio, desde que adquirimos a SAF. Um trabalho muito fundamentado em categorias de base, estamos também na final do Campeonato Baiano Sub-20. Mostra que nossa base, que começou só há um ano e meio, já está colhendo frutos”, exaltou.

“Conseguimos o acesso, um projeto forte que fizemos. Montamos essa equipe em novembro do ano passado, disputamos a Série A com a camisa do Jequié, depois tivemos uma pausa, conseguimos depurar, maximizamos aquilo que acertamos, corrigimos o que achamos que não estava correto. Foi uma campanha quase perfeita, estamos invictos. Com todo respeito ao SSA FC, queremos ser campeões sem perder”, continuou Filemon.

SSA FC também celebra acesso inédito

Presidente e fundador do SSA FC, Luciano Cortizo, também conversou com a reportagem do A TARDE. Ele comentou sobre as semifinais disputadas contra o Barreiras e todas as dificuldades enfrentadas durante a campanha na Série B, inclusive com uma derrota por 2 a 1 no jogo de ida das semifinais.

“As semifinais foram muito difíceis. A dificuldade de chegar até Barreiras, 15 horas de estrada, é muito desgastante para os atletas. Procuramos dar as melhores condições, fomos para lá com dois dias de antecedência. Fizemos um bom jogo lá, não foi o resultado que queríamos, mas a gente sabia que tínhamos condições de superar no jogo de volta”, iniciou Cortizo.

De acordo com Luciano Cortizo, o orçamento do SSA é “seis vezes menor do que o terceiro orçamento da Série B”, mas um projeto feito com “continuidade, honestidade e respeito” não teria como não trazer frutos. Agora, eles vão para uma participação inédita na Primeira Divisão do estado em 2027.

“O futebol baiano precisa de clubes com projetos, com seriedade. O SSA chegou para ficar, não vamos ser apenas um participante da Série A. Quem conhece o nosso trabalho e sabe a postura da nossa equipe, sabe que vamos chegar lá para galgar coisas grandes dentro da Série A. Estamos preparados. Queria aqui agradecer à FBF, foi um campeonato muito disputado e valorizado, tende a crescer”, comentou.

Luciano Cortizo - Foto: Divulgação | SSA FC

Após exaltar jogadores como Adílson, Lídio e Willian Kaefer, veteranos destaques da campanha, Cortizo garantiu que o próximo passo do clube é “galgar uma competição nacional”.

“O pensamento para 2027 é pé no chão, planejar direitinho, fortalecer esse grupo, que é um grupo que tem qualidade para jogar a Série A. Muitos atletas estão comigo há mais de 10 anos, assim como toda minha equipe de profissionais. Não é uma derrota que nos fará trocar de treinador, comissão técnica, preparador físico. Se acreditamos no trabalho, temos que dar continuidade. A gente não tinha dúvida do resultado”, finalizou.

Fluminense vs SSA fazem final do Baianão Série B

SSA FC e Fluminense de Feira se enfrentam pelo jogo de ida das finais do Baianão Série B neste domingo, 26, às 15h, no Estádio Alberto Oliveira, conhecido como Joia da Princesa.

A partida de volta acontece no dia 2 de agosto, também um domingo, às 15h, no mesmo estádio. O clube soteropolitano é mandante no primeiro duelo, enquanto o time de Feira de Santana terá o mando do segundo confronto.