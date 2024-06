Ouro no Rio-2016, Thiago Braz está fora das Olimpíadas por doping | A TARDE

O brasileiro Thiago Braz, campeão olímpico no salto com vara nos Jogos do Rio em 2016 e bronze nos Jogos de Tóquio em 2021, foi suspenso por 16 meses por doping e está fora dos Jogos de Paris 2024, anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) nesta terça-feira, 28.

"A AIU suspendeu Thiago Braz por 16 meses pela presença de ostarina, que o atleta disse ter consumido através de suplementos alimentares que continham a substância proibida", informou o órgão antidoping, que explicou que o brasileiro recorreu na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Thiago Braz foi suspenso provisoriamente pela AIU no dia 28 de junho de 2023, depois de um teste positivo no dia 2 de julho. Ele não poderá competir até 27 de novembro de 2024, já que o período da suspensão provisória conta para a confirmação dos 16 meses.

Isso significa que Thiago Braz não competirá mais este ano, mas poderá voltar para a temporada 2025 e participar do Mundial de Tóquio, que será disputado em 2025.

AIU informou que vai considerar entrar com um eventual recurso contra a pena de 16 meses para tentar obter uma suspensão mais longa.

