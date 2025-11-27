Pai de Neymar reclama de lesão e quer que filho se 'sacrifique'

Neymar, camisa 10 do Santos - Foto: Raul Baretta | Santos FC

Mais uma vez, o nome de Neymar surgiu com a dor de uma lesão desfalcando o Santos, justamente no momento mais crítico do ano em que o Peixe luta para não ser rebaixado. Lesionado no menisco do joelho esquerdo, não se sabe se o atacante poderá jogar contra o Sport nesta sexta-feira, 28, e o pai do jogador parece não ter gostado da ideia.

O Santos evitou se pronunciar oficialmente sobre o assunto e apenas publicou imagens do atacante treinando com uma proteção na região machucada. A decisão final sobre sua presença deve ser tomada apenas após o treino desta quinta, último antes da partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão, decisiva na luta contra o rebaixamento.

Vazamento de informações médicas

O primeiro incômodo do pai de Neymar veio já quando a imprensa soube da lesão, incomodado com uma suposta quebra de confidencialidade médica. O incômodo teria começado ainda na noite anterior, momentos antes de um evento no Museu Pelé, quando foi perguntado sobre a situação do joelho e reagiu de forma negativa, segundo o Globo Esporte.

O pai de Neymar estaria se posicionando entre aqueles que defendem que o jogador entre em campo "no sacrifício", mesmo convivendo com um esgarçamento no menisco, lesão que permite correr, mas causa dor conforme o impacto e sensação de instabilidade.

E o Santos?

O episódio não é o primeiro atrito entre a equipe de Neymar e a diretoria santista nesta temporada, tanto pela condição física do atleta, quanto pelos desafios financeiros do Santos e pelas conversas sobre uma possível renovação para 2026.

Agora, o Alvinegro luta para não cair, tendo Sport, lanterna e rebaixado da tabela, Juventude, também na zona de rebaixamento, e Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão, ainda no caminho até a permanência na Série A.