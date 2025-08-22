LIBERTADORES
Palmeiras avança às quartas da Libertadores mesmo sem brilho
Verdão empatou com o Universitario sem gols e pega River Plate nas quartas de final
Por Redação
O Palmeiras confirmou vaga nas quartas de final da Copa Libertadores ao empatar sem gols com o Universitario, na noite desta quinta-feira, 21, no Allianz Parque. A classificação foi assegurada com tranquilidade, já que o time alviverde havia construído uma vantagem de quatro gols no duelo de ida.
O adversário do clube paulista na próxima fase será o River Plate, em confrontos previstos para as semanas dos dias 17 e 24 de setembro. A Conmebol ainda vai definir oficialmente as datas e horários das partidas.
Apesar da classificação, o resultado deixou um gosto amargo. Com o empate, o Palmeiras perdeu o 100% de aproveitamento no torneio e, de quebra, a oportunidade de igualar sua melhor sequência histórica de vitórias consecutivas — nove triunfos seguidos.
No Allianz, o técnico Abel Ferreira optou por uma base titular, mas o time pouco produziu ofensivamente. A formação com três zagueiros limitou as ações de ataque e o Alviverde acertou o gol em apenas uma finalização durante toda a partida.
