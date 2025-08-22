Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIBERTADORES

Palmeiras avança às quartas da Libertadores mesmo sem brilho

Verdão empatou com o Universitario sem gols e pega River Plate nas quartas de final

Redação

Por Redação

22/08/2025 - 7:24 h
O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Universitario, avançou às quartas da Libertadores com vantagem no agregado e agora terá o River Plate pela frente.
O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Universitario, avançou às quartas da Libertadores com vantagem no agregado e agora terá o River Plate pela frente. -

O Palmeiras confirmou vaga nas quartas de final da Copa Libertadores ao empatar sem gols com o Universitario, na noite desta quinta-feira, 21, no Allianz Parque. A classificação foi assegurada com tranquilidade, já que o time alviverde havia construído uma vantagem de quatro gols no duelo de ida.

O adversário do clube paulista na próxima fase será o River Plate, em confrontos previstos para as semanas dos dias 17 e 24 de setembro. A Conmebol ainda vai definir oficialmente as datas e horários das partidas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia: Tiago surge como opção eficaz e aos poucos ganha moral com Ceni
Joia do Bahia com multa de R$ 600 milhões marca e brilha pela Seleção
Enquete: você acha que Jean Lucas consegue convencer Ancelotti?

Apesar da classificação, o resultado deixou um gosto amargo. Com o empate, o Palmeiras perdeu o 100% de aproveitamento no torneio e, de quebra, a oportunidade de igualar sua melhor sequência histórica de vitórias consecutivas — nove triunfos seguidos.

No Allianz, o técnico Abel Ferreira optou por uma base titular, mas o time pouco produziu ofensivamente. A formação com três zagueiros limitou as ações de ataque e o Alviverde acertou o gol em apenas uma finalização durante toda a partida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Futebol libertadores Palmeiras river plate universitário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Universitario, avançou às quartas da Libertadores com vantagem no agregado e agora terá o River Plate pela frente.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Universitario, avançou às quartas da Libertadores com vantagem no agregado e agora terá o River Plate pela frente.
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Universitario, avançou às quartas da Libertadores com vantagem no agregado e agora terá o River Plate pela frente.
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Universitario, avançou às quartas da Libertadores com vantagem no agregado e agora terá o River Plate pela frente.
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x