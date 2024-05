Palmeiras vence no sufoco e São Paulo encaminha vaga para as oitavas | A TARDE

Além da derrota do Vitória para o Botafogo por 1 a 0, outros quatros jogos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil foram realizados na noite desta quinta-feira, 2. São Paulo, CRB, Palmeiras e Goiás conquistaram vantagem para o jogo de volta.

Águia 1x3 São Paulo

No Mangueirão, em Belém, o São Paulo visitou o Águia e venceu de virada por 3 a 1. Juan, duas vezes, e Luiz Gustavo marcaram para o Tricolor paulista, enquanto Wender diminuiu para a equipe comandada por Mathaus Sodré, ex-técnico do Itabuna. O jogo de volta está marcado para as 21h do dia 22 de maio, no Morumbis.

CRB 1x0 Ceará

Em Maceió, no Estádio Rei Pelé, os donos da casa levaram a melhor ao vencerem por 1 a 0. O gol salvador de João Neto, na reta final da partida, garantiu a vantagem mínima para o CRB sobre o Ceará, no duelo entre nordestinos. O confronto de volta está marcado para as 19h do dia 23 de maio, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Leia mais: Rodada da Copa do Brasil promove duas surpresas contra “grandes”

Palmeiras 2x1 Botafogo-SP

No sufoco, com gol no último minuto de jogo, o Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 1 e também ficou em vantagem por uma vaga nas oitavas de final. Rony e Estevão marcaram para o Verdão no Allianz Parque, enquanto Patrick Brey diminuiu para a equipe do interior paulista. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 23 de maio, às 19h, no Estádio Santa Cruz.

Lázaro disputa bola com adversário | Foto: Cesar Greco | Palmeiras

Goiás 1x0 Cuiabá

No Estádio Halié Pinheiro, a Serrinha, o Goiás foi outra equipe que venceu pelo placar mínimo. Thiago Galhardo marcou o gol da vitória sobre o Cuiabá nos acréscimos do primeiro tempo. O segundo jogo está marcado para as 21h30 do dia 23 de maio, na Arena Pantanal.