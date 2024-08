Passeio ciclístico em homenagem à Santa Dulce é realizado no domingo

Passeio ciclístico em Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O passeio ciclístico Pedal Benção de Irmã Dulce que será realizado neste domingo, 4, está com inscrições abertas. O evento faz parte da programação da Festa de Santa Dulce dos Pobres, que acontece de 1º a 13 de agosto.

Com percurso de 24 km, o Santo Pedal, como é conhecido, vai começar e terminar no Dique do Tororó. O passeio vai percorrer ruas e avenidas com destino à Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma. A concentração está marcada para as 8h, em frente a Arena Fonte Nova, com largada às 9h.

Os interessados em participar, devem preencher o formulário de inscrição disponível aqui. A participação é gratuita, mas cada participante deverá levar 2 Kg de alimento não perecível ao local de arrecadação, também no Dique do Tororó. As doações serão destinadas às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), instituição fundada por Salta Dulce e que hoje acolhe mais de 3 milhões de pessoas por ano na Bahia.

O Pedal Benção de Irmã Dulce é organizado pela Prefeitura Municipal de Salvador, por meio do Movimento Salvador Vai de Bike, em conjunto com a Associação dos Bicicleteiros do Estado da Bahia.

Festa de Santa Dulce dos Pobres

A Festa em honra ao Anjo Bom do Brasil acontece de 1º a 13 de agosto e promete reunir em Salvador milhares de devotos e demais admiradores da vida e obra da Mãe dos Pobres. Com o tema “Impulsionados pela Oração, com Santa Dulce dos Pobres, sejamos instrumentos da paz cristã”, a programação, que conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, contará com missas e procissões, além de shows musicais na Praça Irmã Dulce, reunindo atrações como Padre Fábio de Melo, Padre Antônio Maria, Eliana Ribeiro, Walmir Alencar, Waldonys e a Banda Anjos de Resgate.

Totalmente gratuita, a agenda contará com serviços no campo da saúde, como orientações para a prevenção de doenças, e oferta de serviços jurídicos, além de atrações para o público infantil. Veja a programação completa no site www.irmadulce.org.br e pelas redes sociais: Instagram e Facebook (@obrasirmadulce e @santuariosantadulce) e YouTube (santuariosantadulcedospobres). Mais informações podem ser conferidas ainda através dos telefones (71) 3310-1923 / 1320.

SERVIÇO

Pedal Benção de Irmã Dulce (Santo Pedal)

Data: 04/08/2024 (domingo)

Saída e chegada: Dique do Tororó

Percurso: 24 Km

Horários: Concentração, às 8h, Dique do Tororó (em frente à Arena Fonte Nova); Saída, às 9h

Arrecadação: 2kg de alimento não perecível

Inscrições: https://bit.ly/PedalBencaodeIrmaDulce