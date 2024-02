Pela quarta vez desde 2019, Ba-Vi do Nordestão terá mando do Bahia | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela de jogos da Copa do Nordeste 2024 na noite desta quinta-feira, 25, e um detalhe deixou a torcida do Vitória na bronca. Pela quarta vez em cinco anos, o Ba-Vi da competição será realizado na Arena Fonte Nova, com mando do Bahia.

Não dá para entender. Em 2023 o Ba-Vi da Copa do Nordeste foi com mando do Bahia. Esse ano tinha que ser do Vitória. Que errado isso — Heider Mota (@heiderzito) January 26, 2024

Desde 2019, quando houve a mudança do regulamento para forçar clássicos na primeira fase, a única vez que o Ba-Vi foi realizado no Barradão foi em 2021. Na ocasião, o confronto não teve público nas arquibancadas por conta das restrições da pandemia do coronavírus.

Em 2022, o Vitória não participou da Copa do Nordeste. Nas outras ocasiões (2019, 2020 e 2023) o Ba-Vi teve mando do Bahia, na Arena Fonte Nova. Na última temporada, inclusive, o clássico do Campeonato Baiano também foi com mando do Tricolor, o que vai de encontro com a orientação da CBF.

De acordo com a entidade, os mandos de campo são definidos em conjunto com as federações estaduais e representantes dos clubes. No caso do Campeonato Baiano, o clássico Ba-Vi é realizado no Barradão, então o mando da Copa do Nordeste fica com o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Alguns torcedores do Bahia, por sua vez, também não perderam a oportunidade de provocar o rival nas redes sociais.

