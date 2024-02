Dupla Ba-Vi perde posições em conclusão da rodada do Baianão | A TARDE

Bahia e Vitória entraram em campo na última quarta-feira, 24, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano em situações diferentes. O Tricolor goleou o Jacobina por 5 a 0 na Arena Fonte Nova, venceu a primeira e chegou ao G-4, enquanto o Rubro-Negro começou a rodada com 100% de aproveitamento e na liderança, mas foi derrotado de virada pelo Barcelona por 2 a 1.

Após a conclusão dos jogos, o Vitória estava na vice-liderança, perdendo o topo da tabela justamente para o Barcelona. Com o fim da rodada, nesta quinta-feira, 25, o Rubro-Negro também foi ultrapassado pela Juazeirense, que venceu o Jequié por 2 a 0, e agora aparece na terceira posição.

Por outro lado, a goleada sobre o Jacobina fez o Bahia dar um salto na tabela, saindo da sétima para a terceira colocação. Mesmo sendo ultrapassado pela Juazeirense, nova líder do Campeonato Baiano, o Tricolor terminou a rodada dentro do G-4, na quarta posição.



E sem tempo para descanso, a dupla Ba-Vi já entra em campo neste final de semana pela 4ª rodada do Baianão. Às 16h de sábado, 27, o Bahia visita o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em confronto direto por uma vaga no G-4. No dia seguinte, no mesmo horário, o Vitória recebe a Juazeirense para tentar recuperar a liderança da competição.