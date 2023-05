Penalidade Máxima: procurador diz que campeonato não foi comprometido

O procurador-geral do Ministério Público de Goiás, Cyro Terra Peres, disse em depoimento nesta terça-feira,30, que as fraudes de casas de apostas não comprometeram os campeonatos brasileiros. Terra fez declaração após convite da CPI da Manipulação no Futebol, na Câmara dos Deputados.

"Essa investigação não encontrou, pelo menos até agora, manipulações de forma sistêmica, que comprometam os campeonatos, como o Campeonato Brasileiro. Foram pessoas e fatos determinados, isolados" disse Peres.

O procurador-geral também declarou que todo material das investigações da Operação Penalidade Máxima 1 e 2 estão com o presidente da CPI, Júlio Arcoverde (PP-PI). Terra pontou que as investigações ainda estão em andamento.

Além de Cyro Terra, a CPI também convidou Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova-GO, e Fernando Cesconetto, promotor do Ministério Público de Goiás.