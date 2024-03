Pepê, do Porto, é convocado para o lugar de Casemiro na Seleção | A TARDE

O atacante do Porto (POR), Pepê, foi convocado para a Seleção Brasileira. A informação foi divulgada na noite de sábado pelo treinador Canarinho, Dorival Júnior. O atleta entra para o lugar do volante Casemiro, do Manchester United (ING), cortado por lesão e está fora dos amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

“Acabamos de receber um relatório do Dr. Rodrigo Lasmar. De uma pré-relação feita pela comissão técnica da Seleção Brasileira com 50 nomes, 13 deles já estavam afastados por lesão em seus clubes. Infelizmente, perdemos também Casemiro. Sendo assim, Pepê, do Porto, um atacante de origem e hoje atuando como meia, está convocado”, explicou Dorival Júnior.

O atleta comemorou a convocação pelas redes sociais.

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras);

Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Pepê (Porto), Galeno (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savio (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).