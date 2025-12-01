Menu
GP DO CATAR

Piloto de Fórmula 1 é ameaçado de morte e adversários se pronunciam

Kimi Antonelli está sendo acusado de permitir uma ultrapassagem de Lando Norris

Marina Branco

Por Marina Branco

01/12/2025 - 17:42 h
Kimi Antonelli no GP do Catar
Kimi Antonelli no GP do Catar -

Andrea Kimi Antonelli, piloto de 19 anos da Mercedes, se tornou alvo de ataques nas redes sociais após o GP do Catar de 2025. Segundo reportagens do The Guardian e do The Race, o jovem italiano recebeu mais de 1.100 mensagens abusivas, incluindo ameaças de morte depois de ser acusado de ter facilitado uma ultrapassagem de Lando Norris, rival de Max Verstappen na disputa pelo título do Mundial de Fórmula 1.

A situação ganhou proporções tão graves que o piloto removeu sua foto de perfil das redes. Diante do clima hostil, a Red Bull Racing, equipe de Verstappen, divulgou um comunicado negando qualquer intenção deliberada de Antonelli e lamentando os ataques sofridos.

Leia Também:

Ex-piloto de Fórmula 1 nunca mais será visto, segundo amigo próximo
Processo de piloto brasileiro contra a Fórmula 1 irá a julgamento
Após treta com Globo, Band faz anúncio sobre a próxima corrida da Fórmula 1

Pronunciamento da Red Bull

Após o GP, comentários nas redes sugeriram que Antonelli teria "aberto passagem" para Norris na penúltima volta da prova. Naquele momento, Kimi ocupava a quarta posição na corrida, mantendo Lando em quinto.

Com a ultrapassagem, Lando pontuou melhor no campeonato de pilotos, decidido entre ele, Verstappen e Oscar Piastri no próximo domingo, 7. No entanto, imagens da transmissão mostraram que o italiano perdeu momentaneamente o controle do carro na curva 11, permitindo a ultrapassagem sem intenção.

A RBR, inicialmente representada por críticas de membros da equipe, voltou atrás. "Comentários feitos antes do final e imediatamente após o GP do Catar sugerindo que o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, teria deliberadamente permitido que Lando Norris o ultrapassasse estão claramente incorretos", disse o time austríaco.

"O replay mostra Antonelli momentaneamente perdendo o controle do carro, permitindo assim que Norris o passasse. Lamentamos sinceramente que isso tenha levado Kimi a receber ataques online", completou.

A Federação Internacional de Automobilismo se manifestou pouco depois, classificando os ataques como inaceitáveis. A entidade pediu respeito à integridade física e mental dos envolvidos no esporte, afirmando apoiar Kimi Antonelli e pedindo respeito e compaixão com pilotos, equipes e oficiais.

Como começaram as acusações

As críticas públicas começaram ainda no rádio de Verstappen, quando Gianpiero Lambiase, engenheiro do holandês, insinuou que Antonelli havia favorecido Norris. Depois da corrida, Helmut Marko reforçou a acusação, citando também o acidente entre Antonelli e Verstappen no GP da Áustria.

Kimi Antonelli no GP do Catar
Kimi Antonelli no GP do Catar | Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Horas mais tarde, Marko voltou atrás. "Foi um erro de pilotagem, não algo intencional. Lamento que ele tenha recebido tantas críticas", disse.

Além das mensagens direcionadas ao piloto, a Mercedes contabilizou cerca de 350 comentários de teor abusivo em suas próprias redes sociais. Segundo o repórter Erik Van Haren, a equipe levará o caso à FIA.

x