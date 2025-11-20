QUESTIONOU O TÍTULO DE HAMILTON
Processo de piloto brasileiro contra a Fórmula 1 irá a julgamento
A Justiça inglesa aprovou a alegação movida por Felipe Massa de conspiração no campeonato de 2008
Por Marina Branco
A disputa judicial envolvendo Felipe Massa e o polêmico Mundial de Fórmula 1 de 2008 ganhou um capítulo decisivo nesta quinta-feira, 20. Anos depois do episódio, um juiz de Londres determinou que a ação movida pelo brasileiro contra a Fórmula 1 seguirá para julgamento.
Assim, o ex-piloto da Ferrari poderá tentar demonstrar que foi vítima de uma conspiração que teria alterado o resultado do campeonato. Massa, hoje competindo na Stock Car, entrou com o processo no Superior Tribunal de Justiça britânico em março de 2024.
Na decisão divulgada nesta quinta, o juiz Robert Hay considerou que o brasileiro tem o direito de apresentar suas alegações formalmente diante de um tribunal. Ele sustentou que Massa deve poder detalhar sua tese de que o GP de Singapura prejudicou diretamente suas chances de título.
Por outro lado, o magistrado descartou a possibilidade de o julgamento reabrir a discussão sobre o troféu de campeão daquele ano, conquistado por Lewis Hamilton. Segundo Hay, o regulamento da FIA impede qualquer revisão do resultado final do campeonato.
O que aconteceu?
Na época, apenas um ponto de diferença entre Massa e Hamilton deu ao atual piloto ferrarista seu primeiro de sete títulos mundiais. Para Massa, essa diferença foi injustamente definida no Grande Prêmio de Singapura, a 15ª etapa de 2008.
Massa afirma que, na ocasião, uma ação deliberada da Renault alterou o rumo da corrida. Segundo o brasileiro, a equipe ordenou que Nelsinho Piquet provocasse um acidente proposital para beneficiar Fernando Alonso, que havia acabado de fazer seu pit stop e largara apenas na 15ª posição.
Com a entrada do Safety Car, Alonso ganhou terreno enquanto os demais pilotos precisavam parar nos boxes, vencendo a prova. Massa acabou fora da zona de pontuação, enquanto Hamilton terminou em terceiro, somando pontos decisivos para a conquista do título.
Com a decisão desta quinta, Massa está autorizado a buscar uma indenização estimada em 64 milhões de libras, cerca de 446 milhões de reais, contra a FIA, a Formula One Management e Bernie Ecclestone, ex-chefe da categoria.
O cálculo do montante considera salários, premiações e acordos comerciais que o brasileiro poderia ter obtido caso tivesse sido reconhecido como campeão mundial em 2008.
