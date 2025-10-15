Menu
TELEVISÃO
MARTELO BATIDO

Após treta com Globo, Band faz anúncio sobre a próxima corrida da Fórmula 1

Emissora revelou como ficará transmissão do próximo final de semana

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

15/10/2025 - 15:32 h
Fórmula 1 voltará para a tela da Band após pausa
A Band fez um anúncio sobre a próxima transmissão da Fórmula 1, neste final de semana, dias após o ataque que sofreu da Globo. No começo da semana, a emissora carioca alfinetou a concorrente sobre a compra dos direitos da F1 para a partir de 2026.

Após toda a polêmica, a Fórmula 1 retorna para a Band neste fim de semana para mais uma etapa da temporada 2025.

A categoria teve uma semana de descanso, mas volta a ser levada para o público para o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, com destaque para a quarta corrida sprint do ano.

Transmissões da Band

A Band colocará mais uma vez a narração de Sergio Mauricio. As transmissões começam na sexta-feira, 17, às 14h30, com o Treino Livre 1. Mais tarde, às 18h30, a atração retorna para a Classificação Sprint.

Ronaldinho Gaúcho larga a aposentadoria e assina contrato no Brasil
Globo vs Band: briga de ego causa guerra entre apresentadores
Galã da Globo é detonado por namorar atriz 17 anos mais nova

Já a Corrida Sprint inicia às 14h de sábado, 18. Enquanto isso a Classificação para a corrida principal está fechada para acontecer às 18h. No domingo, 19 a Corrida está marcada para às 16h.

Fórmula 1 deixará o canal

A categoria deixará a Band em dezembro que vem, com o encerramento do contrato da empresa com a Liberty Media.

A partir de 2026, as corridas da Fórmula 1 serão exibidas com exclusividade pela Globo, com transmissões garantidas no SporTV e no Globoplay.

x