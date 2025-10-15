Globo vs Band: briga de ego causa guerra entre apresentadores

Craque Neto e William Bonner - Foto: Reprodução | Globo e Band

Upfront Globo 2026, evento que aconteceu em São Paulo na segunda-feira, 13, onde a TV Globo divulgou seus projetos e estratégias, foi palco do começo de uma briga intensa entre a empresa e a Band TV. Isso porque a ocasião deu início a uma troca de farpas e alfinetadas entre apresentadores — umas das emissoras precisou vir a público se pronunciar sobre o ocorrido.

O que aconteceu?

Rixa de reality culinário

Em determinado momento, a mentora de ‘Chef de Alto Nível’, reality culinário da Globo, Renata Vanzetto causou uma enxurrada de críticas depois de desmerecer o Masterchef Brasil, que é transmitido pela Band.

A cozinheira foi falar sobre o sucesso do programa da emissora dos Marinho e gerou polêmica. “Pra vocês terem noção da proporção: um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas”, afirmou.

Diante da repercussão, a chef publicou uma nota em seu perfil no Instagram explicando que a fala fazia parte de um texto preparado pela equipe da Globo e que apenas seguiu o roteiro. “Segui um roteiro que mencionava dados comparativos com o programa concorrente de grade, e foi assim que falamos do MasterChef”, escreveu.

“Somos todos colegas de profissão e tenho o máximo respeito por todos. Tenho amigos ali, entre jurados e participantes”, destacou ela, que seguiu: “Se tem uma coisa que não faço, é desdenhar de nada nem de ninguém — não sou essa pessoa. Fica aqui o meu pedido de desculpas e o compromisso de um olhar mais cuidadoso daqui pra frente”.

“Sou muito grata ao MasterChef, que ajudou a despertar no público esse amor pela cozinha e pelo ofício que tanto prezo”, concluiu.

Deboche de Bonner e mais

Em outro momento, o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, debochou da transmissão da Fórmula 1 na TV Bandeirantes. Ao anunciar a volta da principal competição do automobilismo mundial à emissora carioca, Bonner fez um comentário irônico e causou revolta em personagens importantes da TV paulista.

“No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Por que saiu da Globo... Fórmula 1 é um esporte interessante”, disse o âncora do programa.

Em resposta, Téo José, experiente narrador da Band, foi direto ao rebater a fala de Bonner em suas redes sociais. “É, esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética, perdeu o respeito. Fim triste”, disse Téo.

Já o apresentador do programa ‘Os Donos da Bola’, Craque Neto, não escondeu sua revolta e xingou Bonner. “Por que você é escroto desse jeito? Por que foi tão indelicado com a Fórmula 1 na Band? Você sabe o quanto de dificuldades a gente teve pra ter a Fórmula 1 aqui? Sabe quantas pessoas trabalharam com afinco aqui? Sabe quantas pessoas vão sair da Band porque nós perdemos a Fórmula 1?”, disse.

Veja o desabafo completo:

Mais para o final do evento, Sabrina Sato e Fabio Porchat falavam sobre o Globoplay, streaming da empresa que completa 10 anos. “Falamos muita coisa sobre o Globoplay”, disse Sabrina. “Pô Sabrina, você queria que a gente falasse do quê? Da Band?”, respondeu Porchat.

Segundo a coluna F5, diretores da Band falaram com representantes da Globo nos bastidores e questionaram as falas dos seus artistas no evento. A justificativa é que Bonner e Porchat improvisaram quando falaram sobre a Band no Upfront 2026.

Sobrou até para Beleza Fatal

Responsável pela apresentação do evento, Eduardo Sterblich também falou sobre a novela ‘Beleza Fatal’, grande sucesso da HBO Max de 2025. “A média de Vale Tudo é de mais de 29 milhões de espectadores por dia, sem contar quem vê pelo Globoplay. O recorde daquela beleza de novela da Bebel da 25 de Março é de menos de 2 milhões. É triste”, comentou.

Ele se referiu à Bebel de ‘Paraíso Tropical’, novela de 2007 da emissora, que comparou com a personagem Lola, vivida por Camila Pitanga na obra da HBO. Em um post no X (antigo Twitter), a HBO Max rompeu o silêncio, A empresa publicou uma foto de Lola encostada em um carro de luxo com os dizeres: “Por que você tá tão obcecada por mim?”

Na legenda, a equipe da plataforma escreveu: “Tá difícil superar o novelão do ano, né, lolovers? Bateu uma saudade aqui da minha Lola.”

Globo quebra o silêncio

Após a polêmica, a TV Globo divulgou nota na terça-feira, 14, afirmando que “em hipótese alguma houve desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais” no comentário de Bonner.

Leia o pronunciamento na íntegra:

O UPFRONT 2026 da Globo, realizado ontem no Ibirapuera, apresentou para o mercado publicitário conteúdos e dados de audiência que nos dão muito orgulho. Como é um evento para o mercado, é esperado que se fale em performance, o que dá transparência e contexto para tomadas de decisão de negócio. Fazer comparações entre conteúdos, emissoras e plataformas não significa, em hipótese alguma, o desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais. Pelo contrário: em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria. E porque acredita nisso, a Globo tem sistematicamente homenageado talentos de outras emissoras em seus programas. Nenhum outro veículo tem seus dados de audiência tão expostos e debatidos como a Globo. E nós consideramos isso como parte da relevância que construímos todo dia com o público.