Ex-ator da Globo é encontrado morto em apartamento

O famoso foi encntrado morto - Foto: Reprodução | Instagram

Felipe Selau foi encontrado morto em seu apartamento nesta terça-feira, 14. O ex-ator da Globo, que ficou conhecido por sua atuação na novela Malhação, em 2014, tinha 31 anos de idade. A causa da morte ainda está sendo investigada.

A informação da morte foi confirmada pela irmã dele, Priscila Back Selau. A jogadora do Cruzeiro publicou um vídeo em seu perfil no Instagram e afirmou que o irmão foi encontrado por um amigo em seu apartamento. Ela ainda revelou que uma perícia foi realizada no local, e as autoridades encontraram antidepressivos na residência do rapaz.

Em sua passagem pela Globo, Felipe interpretou o personagem Paulo. Já em 2019, ele participou da seletiva do MasterChef Brasil 6, reality culinário exibido na Band. Ele estava trabalhando como produtor executivo de uma marca de óculos e utilizava o nome artístico Felipe Céu.